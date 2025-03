Właśnie trwa 16. edycja "Tańca z gwiazdami". Tydzień temu nikt nie pożegnał się z programem. Po ostatnim odcinku na wysokie noty jurorów mogli liczyć: Maria Jeleniewska i Jacek Jeshke, którzy zdobyli najwięcej punktów, oraz Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz. Zachwytów nie brakowało również podczas występu Tomasza Wolnego i Darii Syty, którzy zaprosili na widownię delegację powstańców, a po ich tańcu doszło do poruszających scen. Mimo to musiało dojść do eliminacji jednej z par. 30 marca 2025 roku z programem pożegnała się Magda Mołek i Michał Bartkiewicz. Co na ten temat myślą widzowie?

Zobacz wideo Kaczorowska żartuje z Gurłaczem na sali treningowej. "Dużo przed nami"

"Taniec z gwiazdami". Werdykt podzielił widzów. Lawina ruszyła

Pod koniec programu zarówno Magda Mołek, jak i Michał Bartkiewicz mieli okazję powiedzieć kilka słów do kamery. Dziennikarka podkreśliła, że mimo iż kończy się jej przygoda na parkiecie "Tańca z gwiazdami", to czuje, że show dużo jej dało. Bartkiewicz nie ukrywał, że zarówno on, jak i Mołek nie byli przygotowani na to, że mogą pożegnać się z programem. Tancerz podziękował swojej partnerce za zaangażowanie i dwa miesiące ciężkich treningów.

Pod zdjęciem party na oficjalnym Instagramie tanecznego show zaroiło się od komentarzy. Część widzów nie zgadzała się z werdyktem. "Mega szkoda, super tańczyli", "Co za edycja, największe nazwiska odpadły na samym początku", "Byliście wspaniali", "Powinni odpaść Magda (Narożna - przyp. red.) i Piotr" - czytamy. Pozostali nie ukrywali, że ich zdaniem werdykt był sprawiedliwy. "Nie dziwię się! Wydaje mi się, że sprawiedliwie odpadli", "I tak daleko zaszli", "W końcu sprawiedliwy werdykt" - pisali widzowie show.

"Taniec z gwiazdami". Poruszające sceny w programie. Juror wygłosił apel

30 marca na zaproszenie Tomasza Wolnego i Darii Syty na widowni tanecznego show zasiadła delegacja powstańców. W pewnym momencie wszystkie osoby zebrane w studiu Polsatu, włącznie z jurorami, wstały z miejsc, aby oddać powstańcom hołd. Weterani zostali obdarowani brawami. Tomasz Wygoda zaapelował do widzów w sprawie, która miała dla niego szczególne znaczenie. - Proszę państwa, słuchajmy tych ludzi, bo tylko bez wojny możemy tańczyć. A tylko oni coś wiedzą, tylko oni - powiedział.