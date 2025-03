W 16. edycji "Tańca z gwiazdami" już od pierwszego odcinka widzowie mogli liczyć na mnóstwo emocji. 23 marca uczestnicy programu tańczyli w towarzystwie swoich najbliższych, co wzbudziło prawdziwe wzruszenie zarówno wśród telewidzów, jak i samych uczestników, którzy nie kryli łez. W kolejnym odcinku, 30 marca miała miejsce chwila, która poruszyła wszystkich bez wyjątku. Na widowni zasiadła delegacja powstańców.

"Taniec z gwiazdami". Na widowni pojawili się powstańcy. Juror zaapelował do widzów: "Tylko oni coś wiedzą"

Przygotowania do najnowszego odcinka "Tańca z gwiazdami" miały zaskakujące kulisy. Zanim Tomasz Wolny i Daria Syta wystąpili w programie na żywo, dziennikarz zabrał taneczną partnerkę do warszawskiego Domu Powstańca, gdzie miała okazję spotkać polskich bohaterów. Co więcej, delegacja powstańców pojawiła się również w programie, by kibicować parze. Po pełnym emocji występie nie zabrakło serdecznych uścisków i całusów. Jednak to, co wydarzyło się później, wywołało ogromne wzruszenie. Podczas odcinka na żywo wszystkie osoby zebrane w studiu Polsatu włącznie z jurorami wstały z miejsc, aby oddać powstańcom hołd. Weterani zostali obdarowani gromkimi brawami. Tomasz Wygoda poszedł o krok dalej i zaapelował do widzów w sprawie, która miała dla niego szczególne znaczenie.

Proszę państwa, słuchajmy tych ludzi, bo tylko bez wojny możemy tańczyć. A tylko oni coś wiedzą, tylko oni

- stwierdził.

"Taniec z gwiazdami". Doda wystąpi w kolejnej edycji show? Stanowcza odpowiedź

W tym samym odcinku wśród zaproszonych gości znalazła się także Doda. Piosenkarka regularnie pojawia się w studiu, aby śledzić taneczne poczynania gwiazd. Pomiędzy występami Rafał Maserak niespodziewanie zwrócił się do celebrytki i zachęcił ją, aby ta wzięła udział w kolejnej edycji show. Artystka jednak się nie zgodziła. To nie pierwszy raz, kiedy Doda stanowczo odmawia udziału w produkcji Polsatu. - A dlaczego miałabym? (...) Znam całe 70 procent pozostałych, którym nawet to do głowy by nie przyszło. (...) Nigdy! [nie wezmę udziału - przyp. red.] Ja nie odczuwam przyjemności z tańca towarzyskiego - powiedziała Doda w rozmowie z Plotkiem w 2024 roku.