Produkcja "Tańca z gwiazdami" nie przestaje zaskakiwać. W czwartym odcinku show, w którym uczestnicy wystąpili ze swoimi bliskimi, nie odpadła żadna z par. Emocje wokół odcinka piątego, którego emisję zaplanowano na 30 marca, były więc ogromne. Nikt nie ma złudzeń, że tańczący celebryci nie mogą już liczyć na taryfę ulgową. Przypomnijmy, że dotychczas z programem pożegnali się już Maciej Kurzajewski, Cezary Trybański oraz Grażyna Szapołowska. Sprawdźcie, co działo się podczas niedzielnego live'a.

"Taniec z gwiazdami" 2025. Co działo się w 5. odcinku?

"Przygotujcie się na taneczny wieczór w stylu disco! A na koniec - na uczestników czeka niespodzianka, która zaskoczy wszystkich!" - tak piąty odcinek zapowiadała produkcja show w instagramowym poście. Disco klimaty przypadły do gustu wszystkim uczestnikom?

Jako pierwsi na parkiecie pojawili się Michał Barczak i Magda Tarnowska. Uczestnicy zaprezentowali się w cha-chy, a ich show skradło serca jurorów. "Zrobiłeś to" - Wszyscy widzieli te nogi, linie, akcentowania (...). Widzisz, że poszedłeś w tym tak lekko - zachwalało jury. - To było wspaniałe, imponujące, lekkie, brawurowe (...). Jestem zachwycona - stwierdziła Ewa Kasprzyk. Ostatecznie taniec pary uzyskał 38 punktów. Następnie fokstrota zatańczyli Magdalena Narożna i Piotr Musiałkowski, a do piosenki przy której dali popis umiejętności zaśpiewała Alicja Janosz. Występ jako pierwsza oceniła Iwona Pavlović. - Ja nawet śmiem twierdzić, że nie wiem, czy to był fokstrot - krytykowała popisy na parkiecie. Chociaż Ewa Kasprzyk zachwalała taniec pary, to ostatecznie Narożna i Musiałkowski uzyskali 26 punktów.

Tomasz Wolny i Daria Syta na parkiecie zatańczyli ogniste paso doble. - Ten taniec, to nie jest tylko taniec. To moment, kiedy możemy dawać sobie emocje, wzruszenia - wychwalała Ewa Kasprzyk. W trakcie występu byli obecni powstańcy warszawscy, którzy otrzymali gromkie brawa od publiczności. Taniec Wolnego i Sytej został oceniony na 33 punkty. Ola Filipek i Wojtek Kucina zatańczyli na parkiecie tango. Klasyczny taniec został zaprezentowany w nieco mniej standardowej formie, co spotkało się z mieszanym odbiorem jurorów. - Podobały mi się te kontrasty (...). Były zwolnienia i były przyśpieszenia - komplementował Rafał Maserak. Z tancerzem nie zgodziła się Iwona Pavlović, która przyznała parze tylko 5 punktów. Ostatecznie Filipek i Kucina od wszystkich jurorów otrzymali 27 punktów.

Jako następni na parkiecie zaprezentowali się Blanka i Mieszko Masłowski, którzy pokazali pełnego energii jive'a. - Nie wiem, czy to, że tańczyłaś w takim obuwiu, to tego tańca ci nie zepsuło - oecniła Pavlović, zwracając uwagę na buty artystki. W międzyczasie Maserak zwrócił się do obecnej na widowni Dody, zachęcając ją, aby wystąpiła w kolejnej edycji "Tańca z gwiazdami". Artystka jednak odmówiła. Ostatecznie taniec Blanki i Masłowskiego zdobył 31 punktów. Następnie na parkiecie pojawili się oczekiwani przez wielu Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska, którzy zaprezentowali gorącą sambę. W trakcie występu zobaczyliśmy wiele skomplikowanych figur. Świetne przygotowanie tanecznej pary także i tym razem nie umknęło jurorom. - To było po prostu przepiękne, soczyste, mięsiste... - zachwalała Kasprzyk. Taniec aktora i tancerki pochwalili również inni jurorzy. Para została oceniona aż na 39 punktów.

Magda Mołek i Michał Bartkiewicz na parkiecie również zaprezentowali jive'a. Maserak wyznał, że to najlepszy taniec Mołek w całym programie. Nic więc dziwnego, że para zdobyła aż 31 punktów. Marysia Jeleniewska i Jacek Jeschke byli kolejną parą, która zaprezentowała na parkiecie swoje tango. - Zobaczyłam widowisko przepiękne z cudownymi figurami, przeżyciami - podsumowała występ Kasprzyk. Para otrzymała aż 40 punktów. Następnie Adrianna Borek i Albert Kosiński zaprezentowali się w jive. W tym przypadku jury zgodnie pochwaliło taneczne popisy pary, która otrzymała 36 punktów. Po chwili na parkiecie wystąpili wszyscy uczestnicy w spontanicznym maratonie tanecznym. Wspólną konkurencję zwyciężyli Adrianna Borek i Albert Kosiński.

"Taniec z gwiazdami" 2025. Kto odpadł w 5. odcinku?

Ostatecznie po zliczeniu wszystkich głosów od widzów z programem pożegnali się Magda Mołek i Michał Bartkiewicz. Na koniec dziennikarka podziękowała tanecznemu partnerowi i wszystkim, których poznała w show.