W wiosennej ramówce po niemal dekadzie nieobecności na antenę Polsatu powrócił program "Must be the music". W nowej odsłonie w jury zasiedli: Sebastian Karpiel-Bułecka, Natalia Szroeder, Miuosh i Dawid Kwiatkowski. Chętnych do udziału w show jak zwykle nie brakuje. W piątym odcinku pojawił się zespół discopolo Eratox. Ich występ nie spodobał się jednak większości jurorów. Ich werdykt rozwścieczył internautów.

Zobacz wideo Szroeder o tym, jak będzie oceniała w "Must Be the Music". Zapytaliśmy ją o Karpiela-Bułeckę

"Must be the music". Uczestnicy podzielili jurorów. "No zastanówmy się"

Pomimo iż disco polo cieszy się w naszym kraju sporą popularnością, zespoły wykonujące ten gatunek muzyki rzadko osiągają sukces w programach typu talent show. W ostatnim odcinku "Must be the music" pojawiła się grupa Eratox. Kapela nie zachwyciła jednak jury ich wynik to trzy razy "NIE" i jedno "TAK" od Dawida Kwiatkowskiego.

Ja się zastanawiam, czemu nam jest łatwiej wcisnąć "tak", jak przychodzi zespół hardrockowy, metalowy, gdzie to też nie jest nasza bajka, a przychodzi disco polo, to my się boimy. No zastanówmy się

- argumentował swoją decyzję piosenkarz. - Przez tę manierę, z jaką śpiewasz, ten wokal był bardzo pretensjonalny - powiedział do wokalisty Karpiel -Bułecka.

"Must be the music". Jurorzy w ogniu krytyki. Poszło o disco polo

Internauci byli bardzo zawiedzeni werdyktem jury. Większość uznała, że występ zespołu Eratox był naprawdę dobry, a jurorzy w swojej ocenie kierowali się jedynie niechęcią do disco polo. "Bardzo profesjonalne jury, zamiast patrzeć jaki kto na głos to oceniają poprzez styl muzyki, bardzo ładnie zaśpiewane", ", Mimo że nie jestem fanką disco polo, to Dawid miał rację, nie przeszli właściwie dlatego, to disco polo, zaśpiewali dobrze i na rynku muzycznym i w takim programie powinno być miejsce dla wszystkich bez względu, jaką muzykę śpiewają, a uwaga Sebastiana, że wokalista śpiewał z manierą, hmm… no cóż, trochę przyganiał kocioł garnkowi", "To jury to jakaś kpina, źle się ogląda. Ten program stracił sens, uważam, że to powinien być ostatni sezon. Super zespół i świetny głos, jury do wymiany!" - grzmieli w komentarzach fani programu.