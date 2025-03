28 marca stacja TVP wyemitowała koncert "Falowanie i spadanie", który zorganizowano na cześć Kory, legendy polskiej sceny i wokalistki zespołu Maanam. Wydarzenie powiązane jest z otwarciem nowej hali Telewizji Polskiej, na której patronkę wybrano właśnie Korę. Internauci, jak to w zwyczaju, już poddali ocenie występy artystów.

REKLAMA

Zobacz wideo Muzyka, która łączy pokolenia. Krawczyka, Kozidrak czy Rodowicz uwielbiają i starsi, i młodsi

Telewizja Polska wyemitowała koncert na cześć Kory. Internauci podzieleni. Przywołano konkretne nazwiska

W 2025 roku minie siedem lat od śmierci Olgi Kory Sipowicz. Koncert poświęcony artystce to wyjątkowe wydarzenie nie tylko dla jej fanów, ale także dla zaproszonych gości, którzy na własną modłę interpretując przeboje wokalistki, mieli szansę oddać hołd nieodżałowanej gwieździe sceny. Podczas samego widowiska, którego gospodarzem był Łukasz Nowicki, zadbano m.in. o oprawę graficzną z fotografiami przedstawiającymi Korę, a także odtwarzano archiwalne nagrania i wywiady z udziałem artystki. Wśród występujących artystów znaleźli się: John Porter, Renata Przemyk, Bartosz Porczyk, Katarzyna Chlebny, Natalia Przybysz, Bovska, Anita Lipnicka, Krzysztof Zalewski, Tomasz Organek i Ania Rusowicz.

W mediach społecznościowych Telewizji Polskiej pojawiły się już pierwsze opinie widzów. I tym razem nie obyło się bez słów krytyki wobec występujących. "Nie da się tego słuchać. Kora miała perfekcyjną dykcję", "Profanacja", "To jakaś tragedia", "'Cykady na cykladach' zmasakrowane" - pisali niezadowoleni internauci. Część widzów jednak szybko upatrzyła sobie faworytów, którzy w utwory Kory tchnęli nową energię. "Zalewski super", "Ania Rusowicz - na chwilę obecną najlepsza", "Porczyk rewelacja" - czytamy. Co ciekawe, wśród komentarzy pojawiły się głosy, że w ekipie występujących zabrakło chociażby Michała Szpaka. "Szkoda, że TVP nie zaprosiło Michała Szpaka. Śpiewał kiedyś na festiwalu jeden z utworów Kory i to było mistrzostwo wokalne" - zauważyli internauci.

Synowie Kory pojawili się na koncercie TVP. Tak dziś wyglądają

Na widowni podczas występów nie zabrakło gwiazd polskiej sceny, takich jak Majka Jeżowska i Izabela Trojanowskiej. Była także rodzina artystki, w tym jej synowie: Mateusz Jackowski i Szymon Sipowicz. Przypomnijmy, że choć dorastali razem, dopiero po czasie dowiedzieli się, że są przyrodnimi braćmi. Obaj synowie Kory postawili na czarne i eleganckie stylizacje. W oczy rzucała się zwłaszcza ciemna, charakterystyczna kamizelka Mateusza. Zobacz tutaj: Tak wyglądają synowie Kory. Długo nie wiedzieli, że są przyrodnimi braćmi