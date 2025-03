27 marca Darek Stolarz zadebiutował w programie "Nasz nowy dom". Na plac budowy nie przyszedł z pustymi rękami. Oprócz własnoręcznie wykonanej toaletki dla rodziny przywiózł dla pracowników również poczęstunek. Elżbieta Romanowska doceniła mebel i podziękowała stolarzowi za prezent. - Ekipa przyjęła mnie z otwartymi rękami (...) Znalazłem się tutaj, gdzie powinienem się znaleźć - stwierdził Dariusz Wardziak. A co o jego debiucie sądzą widzowie? Pod materiałami z programu zaroiło się od komentarzy.

Zobacz wideo Darek Stolarz przechodzi do Polsatu. Dołączył do ekipy programu "Nasz nowy dom"

"Nasz nowy dom". Widzowie ocenili debiut Darka Stolarza

Podarunek dla ekipy w postaci ogromnej deski wędlin przypadł do gustu nie tylko wszystkim zgromadzonym na planie, ale również widzom przed telewizorami. W komentarzach zamieszczonych pod materiałami z odcinka zaroiło się od komplementów skierowanych w stronę Darka. Widzowie mają jednak pewną uwagę - uważają, że na ekranie jest go stanowczo za mało. "Stolarz dobrze, niezmiennie świetne rzeczy projektuje. Jestem pod wrażeniem", "Dobrze wyszła toaletka, ale tam było tyle pola do popisu a tak mało Darka w tym programie, mam nadzieję, że to się zmieni szybciutko", "Za mało Darka Stolarza", "Broni się sam" - pisali. A co wy myślicie o jego debiucie? Dajcie znać koniecznie w sondzie na końcu artykułu.

Darek Stolarz zdradził, jak Szelągowska zareagowała na jego przenosiny do Polsatu

Zmiana stacji przez Darka Stolarza była dla wielu sporym zaskoczeniem. Niektórzy zaczęli się zastanawiać, jak na jego decyzję zareagowała Dorota Szelągowska, która przez lata miała okazję z nim pracować. W rozmowie z nami Wardziak wszystko wyjaśnił. - My znamy się 18 lat, więc to nie jest tak, że urywamy ten kontakt. Mamy ze sobą kontakt. Dorota mnie dopinguje. Ona mnie wspiera, ja wspieram tak samo ją - wyznał. W tej samej rozmowie zdradził również, jak czuje się w nowej stacji. - Czuję się w Polsacie rewelacyjnie. Zmiana może nieduża, bo i tak wróciłem na budowę. Mój zawód jest wszechstronny (...). Cieszę się, że trafiłem do Polsatu. Zawsze liczyłem na to, że właśnie dotrę w to miejsce i będę mógł tutaj pokazać jeszcze większe umiejętności. (...) Zostałem przyjęty naprawdę miło. To jest mega miłe, jak człowiek przychodzi z innego programu, wchodzi w trakcie trwającego sezonu, oni są już zżyci, a przyjęli mnie jak swojego - przekazał.