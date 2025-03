Adrianna i Michał Tyszka z dziewiątej edycji "Rolnik szuka żony" przez dłuższy czas stanowili wzorcową parę popularnego formatu. Młodzi zakochani prędko przypadli sobie do gustu i równie szybko postanowili stanąć na ślubnym kobiercu. Na rok powiedzenia sobie sakramentalnego "tak" przez Adę i Michała w internecie zaczęto spekulować nad możliwym kryzysem w ich związku. Miał to miejsce m.in. przy ich wizycie na planie świątecznego odcinka "Rolnik szuka żony", w Boże Narodzenie 2024 roku. Teraz uczestniczka postanowiła ostatecznie odpowiedzieć na domysły internautów.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy Kamila Boś z "Rolnik szuka żony" jest zakochana? "To pytanie czasami boli" [materiały wydawcy kobieta.gazeta.pl]

Ada z "Rolnik szuka żony" postawiła sprawę jasno. "Chcemy zachować dla siebie"

27 marca Ada postanowiła zrobić na InstaStories krótkie Q&A, w którym zdecydowała się odpowiedzieć tylko na pięć pytań. Jak się okazało, dwa z nich dotyczyły jej małżeństwa. Uczestniczka show postawiła przy nich na szczerość. Pierwsza kwestia dotyczyła faktu, że jej mąż Michał nie pokazuje się przy niej w sieci. Ada prędko wyjaśniła, dlaczego tak jest. "Michał ceni sobie prywatność, a ja to akceptuję. Nie chcę go zmuszać, żeby pokazywać się w internecie. Fakt, wystąpiliśmy w programie i to wiąże się z rozpoznawalnością, ale teraz większość naszego życia chcemy zachować dla siebie. Mam nadzieję, iż nasi obserwatorzy to uszanują" - odpowiedziała kobieta.

W drugim pytaniu bezpośrednio zapytano też Adę, czy wciąż jest z Michałem. "Możecie byś spokojni! Jesteśmy z Michałem razem, wszystko u nas dobrze. Jesteśmy szczęśliwi, rozwijamy naszą relację, każdego dnia poznajemy się na nowo, odkrywamy w sobie nowe cechy i doceniamy każdy dzień" - wyjawiła uczestniczka programu, uspokajając przy tym obserwatorów.

Historia Ady i Michała z "Rolnik szuka żony" to prawdziwe love story. Widzowie ich uwielbiają

Choć Ada rzadko udostępnia nowe posty na Instagramie, a Michał w pełni zaprzestał publikować wpisy, za każdy razem, gdy coś nowego pojawi się na ich profilach, fani prędko przesyłają młodemu małżeństwu pozytywną energię w komentarzach. "Super para", "Moja ulubiona para z 'Rolnika'", "Cieszę się, że jesteście razem i mam nadzieję, że macie się w zdrowiu i szczęściu" - możemy przeczytać pod niektórymi zdjęciami Ady i Michała. Przypomnijmy, że para poznała się na planie show, a już w ostatnim odcinku sezonu z ich udziałem - ogłosili zaręczyny. - Nigdy w życiu czegoś takiego nie poczułam. Ja przy Michale tak naprawdę zrozumiałam, że wcześniej nigdy nie byłam zakochana - opowiadała później o relacji z ukochanym Ada.