Niedawno na antenę Polsatu po dziewięciu latach przerwy wrócił uwielbiany przez widzów program "Must Be the Music". Tym razem uczestników show ocenia nowe jury. W składzie znaleźli się Dawid Kwiatkowski, Sebastian Karpiel-Bułecka oraz jedyna kobieta w tym zestawieniu Natalia Szroeder. W kolejnym odcinku show widzowie będą mogli zobaczyć występ Marii Biernackiej, której pseudonim artystyczny to MaryBe. Na zapowiedzi, którą udostępniono na oficjalnym profilu programu na Instagramie, widać, że podczas jej wystąpienia miny jurorów były wyjątkowo nietęgie. Zawrzało również wśród widzów, którzy błyskawicznie ruszyli do komentowania.

REKLAMA

Zobacz wideo Kaczorowska żartuje z Gurłaczem na sali treningowej. "Dużo przed nami"

"Must Be the Music". Widzowie show grzmią na Polsat. "Dla was liczy się tylko oglądalność"

MaryBe postanowiła wykonać na castingu piosenkę Dody "Melodia ta". Rabczewska słynie z mocnego rockowego głosu, więc wykonanie jej piosenki wymaga pewnych umiejętności. Jak na scenie poradziła sobie MaryBe? Po minach jurorów widać, że ma małe szanse na sukces w programie. Biorąc pod uwagę opinie, które pojawily się w sekcji komentarzy pod publikacją Polsatu, widzowie również są dalecy od zachwytów. "Po co takie osoby się zgłaszają, to nie mam pojęcia", "Każdy może śpiewać, jednak nie każdy potrafi i nie każdy ma talent", "Mina Sebastiana mówi wszystko" - czytamy.

Część widzów skrytykowała producentów programu. Zwrócono m.in. uwagę na sposób montażu. "Szkoda mi tej kobiety, nie dlatego, że nie potrafi śpiewać, ale dlatego, że telewizja, dopuszczając ją do programu, wystawia ją na pośmiewisko i falę hejtu… - stwierdził jeden z widzów. Zgadzacie się z tą opinią?

"Must Be the Music". Część widzów wstawiła się za uczestniczką. "Stres robi swoje"

Nie wszyscy do występu MaryBe podeszli równie krytycznie. Pojawiły się także głosy, że dziewczyna jest nieoszlifowanym diamentem i akurat podczas tego występu nie pokazała się z najlepszej strony, ale ma ogromne możliwości wokalne. "Słychać stres w głosie, ale na pewno się starała, ile mogła", "W szoku jestem naprawdę, bo przejrzałam profil tej dziewczyny i dodaje tam, właśnie jak śpiewa i naprawdę pięknie dlatego nie chce mi się wierzyć, że to ona" - czytamy.