Choć "Rolnik szuka żony" pojawia się na ekranie już od ponad dekady, nadal uchodzi za jeden z najpopularniejszych programów emitowanych przez TVP. Część uczestników, którym udało się zdobyć sympatię widzów kulisami swojego życia dzieli się jeszcze długo po finale edycji z ich udziałem. Jedną z nich jest Joanna Osypowicz, która postanowiła właśnie podzielić się informacjami na temat swojego stanu zdrowia.

"Rolnik szuka żony". Joanna Osypowicz zmartwiła fanów.

Joanna Osypowicz była bohaterką ósmej edycji programu. W nim, poznała przyszłego męża, Kamila. Para wzięła ślub we wrześniu 2023 roku i razem wychowuje córkę Antoninę. Nie da się ukryć, że widzowie bardzo zżyli się z uczestniczką formatu. Do tego stopnia, że kiedy ograniczyła swoją aktywność w sieci, internauci zaczęli się niepokoić jej przedłużającą się nieobecnością. W końcu jednak Joanna postanowiła wrócić do stęsknionych fanów i wyjaśnić powód zniknięcia z mediów. Niestety, okazało się, że Osypowicz zmagała się z infekcją, która pokrzyżowała jej plany. "Przepraszam, że dziś się nie odzywam. Przyszły cieplejsze dni i już mnie bierze jakieś choróbstwo. Obudziłam się z okropnym bólem gardła… Przed chwilką wyszłam od lekarza. Zapalenie migdałów i powiększone węzły. Kilka dni antybiotyk i będę żyć" - poinformowała fanów na InstaStories 26 marca.

Już następnego dnia Joanna Osypowicz wróciła do zmartwionych fanów z informacją, jak się czuje. Wygląda na to, że wszystko zmierza ku lepszemu. "Dziś już znacznie lepiej! Dziękuję za troskę" - napisała na InstaStories.

"Rolnik szuka żony". Joanna Osypowicz uderza w uczestników programu. "Trampolina do sławy"

Mimo że Joanna Osypowicz znalazła miłość w programie i przeżycia z nim związane ma już za sobą, nadal śledzi losy kolejnych uczestników. Z biegiem lat jednak zauważyła pewne zmiany w formacie. "Ostatnio mam wrażenie, że ten program zrobił się trampoliną do sławy. Dużo osób pisze, że teraz już mało kto chyba idzie po miłość" - stwierdziła na Instagramie. Czytaj więcej: "Rolnik szuka żony". Joanna ostro o uczestnikach programu. "Trampolina do sławy"