"You Can Dance" zaskakuje coraz bardziej. W piątym odcinku live na samym wstępie powitała nas Mandaryna, która wystąpiła gościnnie na scenie show z nowym singlem. Byliśmy następnie świadkami pokazów tanecznych ze strony uczestników programu. Jak na nie zareagowali członkowie jury? Sami się przekonajcie.

REKLAMA

Zobacz wideo Danilczuk wspomina udział w "YCD"

"You Can Dance". Zaczęło się spokojnie... potem poleciały iskry

Po pierwszym występie jury powiększyło się o Weronikę Książkiewicz. Przed odcinkiem udzieliła uczestnikom cennych, aktorskich rad. Kilka pierwszych uwag pojawiło się po występie Kasi i Krzysztofa. Jury nie do końca było zachwycone tym, co zaprezentowali. Mery Spolsky chciała zobaczyć "ostrzejszą Kasię", ponieważ jej zdaniem przy każdym występie jest taka sama. Ryfa z kolei skupiła się na Krzysztofie. - Brakuje mi u ciebie gracji, zrelaksowania w rytmie... - rzuciła do uczestnika. - Podstawy leżą.... - podsumowała. Co z kolei u duetu Angele i Mercedes? - Te emocje dzisiaj spowodowały, że niektóre aspekty choreografii nie były dokończone... - skomentował Bartosz Porczyk. - Zabrakło mi uziemienia, włącznie z techniką stóp - uzupełnił. Michał Danilczuk miał zupełnie inny wniosek. - Słowem i tańcem pokazaliście, że droga do nas samych wiedzie przez pasje... - pogratulował juror.

Nie zabrakło zadań specjalnych. Jedna z uczestniczek, czyli Angele Villanueva wylosowała zadanie polegające na podrywie. Prowadzące z programu zasugerowały jej zaproszenie do zadania jednego ze znanych tancerzy - Macieja Pelę.

Krytyka pojawiła się także przy ostatnim duecie - Oli i Adamie. - Tańczyliście jak dobre, stare małżeństwo, z tym, że... po rozwodzie - zaczął ostro Danilczuk. - Był to dobry taniec, ale zupełnie oddzielnie - zaznaczył. Dodał, że zabrakło mu "rozmowy" między tancerzami. Publiczność była zaskoczona taką oceną. Podobne zdanie miała Ryfa, która pochwaliła jednak duet za poczucie rytmu.

"You Can Dance". Jeżowska bacznie śledzi karierę Danilczuka

Przewodniczący jury jest byłym partnerem tanecznym Majki Jeżowskiej. Duet poznał się w "Tańcu z gwiazdami", który bardzo ich do siebie zbliżył - tancerz i wokalistka mają kontakt po dziś dzień. Jeżowska kibicowała Danilczukowi podczas odcinka live. - Michał jest niesamowity, bo oczywiście zaraża pasją każdego. Nawet jak mówi o tańcu w "You Can Dance", to po prostu szczęka opada, bo on mówi tak pięknie, tak elokwentnie i jest tak wiarygodny. To jest coś, czego się nie można nauczyć w szkole, na żadnych zajęciach. Po prostu z tym się rodzimy - taką opinią podzieliła się w "Dzień dobry TVN".