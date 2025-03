Paulina Smaszcz dołączyła do grona gwiazd, które pojawiły się w programie samozwańczego "króla TVN-u". Kuba Wojewódzki prowadził rozmowę w swoim stylu - bywało żenująco, niekiedy zabawnie i nie zabrakło obrażania innych. Tym razem oberwała Katarzyna Cichopek oraz Maciej K. (prowadzący uznał zapewne, że w tym kontekście taka forma go nieco usprawiedliwi). Celebrytka chętnie wdawała się także w pikantne dyskusje, co niekiedy stawało się dość trudne do słuchania. Jak jednak jej występ ocenili widzowie? Socjolożka będzie zadowolona, bowiem zachwyciła sporą część fanów programu.

Paulina Smaszcz u Wojewódzkiego. Jak wypadła?

25 marca widzowie TVN obejrzeli odcinek, w którym jako pierwsza pojawiła się Paulina Smaszcz, a drugim gościem był Liroy. Kobieta petarda wyglądała świetnie: zjawiła się w czarnym komplecie, do którego dobrała biżuterię. Całość dopełniły modna fryzura i mocniejszy makijaż. Na to także zwrócili uwagę widzowie. "Wyglądała jak milion dolarów" - czytamy pod postem na profilu Kuby Wojewódzkiego na Facebooku, gdzie udostępnił selfie z gośćmi, i który skomentowano ponad 300 razy. Co jeszcze napisali o Paulinie Smaszcz? Jej fani zachwycali się elegancją i błyskotliwością, jaką zdaniem wielu zaprezentowała. Spora grupa widzów przyznała wprost, że obejrzeli ten odcinek tylko dla niej. Oto kilka przykładowych komentarzy: "Trafiała Kubę celną ripostą. Nie dał rady dłużej", "Świetny odcinek", "Pani Smaszcz to super osoba. Nie myślałam, że jest tak mądrą i wesołą kobietą. Życzę jej szczęścia". Oczywiście znaleźli się też tacy, którzy uznali, że nie zrobiła na nich dobrego wrażenia, ale tych opinii było pod postem znacznie mniej. A Wy? Do której grupy należycie? Dajcie znać w sondzie na dole strony!

Paulina Smaszcz zapytana o tęsknotę za Kurzajewskim. A jak zareagowała na pytanie o Cichopek?

Kuba Wojewódzki nie mógł się powstrzymać od nawiązania do małżeństwa Pauliny Smaszcz i Macieja Kurzajewskiego. Praktycznie na samym początku rozmowy zapytał bizneswoman o to, co teraz czuje. Na koniec rozmowy, tuż przed pojawieniem się Liroya, samozwańczy "król TVN-u" zagaił o ukochaną jej byłego męża. Oczywiście Wojewódzki, który na bieżąco śledzi, co się dzieje w show-biznesie i nie powstrzymuje się przed nietaktownymi i wrednymi uwagami, w ciągu odcinka nieraz obraził zakochanych prezenterów.