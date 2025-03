25 marca wyemitowano odcinek programu Kuby Wojewódzkiego, w którym wystąpiła Paulina Smaszcz. Podczas rozmowy nie zabrakło tematu jej byłego męża. Uczestniczka "Królowej przetrwania" wyjawiła, dlaczego opowiadała publicznie o rozwodzie. - Cała ta historia była po to, żeby wywalczyć to, co moje i pokazać, że iluzja to nie jest rzeczywistość, że opiera się na kłamstwie. Moja rzeczywistość, którą pokazałam prawdziwą, jaką jest, to za nią dostałam w******l. Ludzie nie chcą prawdy. Ludzie chcą cukierkowe obrazki z serduszkami - wyjaśniła. To jednak nie wszystko.

Paulina Smaszcz zapytana o Katarzynę Cichopek. Nie chciała odpowiadać

W trakcie wywiadu Kuba Wojewódzki zaproponował Paulinie Smaszcz pewien układ. Jeżeli nie chciała odpowiadać na pytanie, to mogła podnieść rękę. Ten gest uruchamiał ekran, na którym puszczano scenę z filmu "Psy" z udziałem Bogusława Lindy. Jasno i klarownie aktor mówi w niej: "w*********ć". Smaszcz czasami odmawiała odpowiedzi na pytania. Tak też się stało, gdy Kuba Wojewódzki poruszył temat obecnej partnerki jej byłego męża. - Mam do ciebie takie pytanie, jakie kompetencje ukryte ma Kasia Cichopek? - powiedział prowadzący. Smaszcz podniosła rękę i widzowie w studiu usłyszeli donośny głos Lindy. To rozbawiło wszystkich, nawet samego Kubę Wojewódzkiego.

Paulina Smaszcz podsumowała swoją wizytę w programie Kuby Wojewódzkiego. "Dziękuję"

Paulina Smaszcz prężnie działa w mediach społecznościowych. Na jej instagramowym profilu pojawił się fragment rozmowy z Kubą Wojewódzkim. W opisie kadru odniosła się do swojej wizyty w formacie. "Oprócz żartu były też chwile w rozmowie, które oddały mój strach jako matki i kobiety, dla której zawsze rodzina i synowie byli najważniejsi. Bycie mamą, a teraz jeszcze babcią, to moja kariera" - napisała Paulina Smaszcz. Na sam koniec wpisu gwiazda "Królowej przetrwania" zwróciła się do Kuby Wojewódzkiego. "Dziękuję" - skwitowała w mediach społecznościowych. Co sądzicie o występie Pauliny Smaszcz w programie? Dajcie znać w sondzie na dole strony.