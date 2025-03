Nowy sezon "Hotelu Paradise" podobnie jak poprzednie jest pełen dram, awantur i nieoczekiwanych zwrotów akcji. W 15. odcinku doszło do jednej z bardziej burzliwych kłótni tego sezonu. Tymkowi, który od samego początku był zauroczony Alicją, puściły nerwy. Czy to koniec ich "relacji"?

REKLAMA

Zobacz wideo Zapytaliśmy Edytę Zając, czy sama poszłaby do "Hotel Paradise". Ale reakcja!

"Hotel Paradise". Tymek nie wytrzymał i wygarnął Alicji. Ta mu odpowiedziała

- Ja już nie będę się płaszczyć przed tobą. Rób, co chcesz. Wprost powiedziałaś, że będę najbezpieczniejszą opcją, bo co by nie było, stanę za tobą, ale w tym programie nie o to chodzi - wypalił w sypialni Tymek. Alicji nie spodobało się to, co usłyszała. - Spoko, to ja się już pakuję - odparła. - Miłej drogi - dorzucił od siebie Tymek. - No to idź sobie stąd, bo nie wiem, po co tutaj jeszcze ze mną siedzisz - doda豉 obrażona Alicja. To jednak nie wszystko. Sytuacja zaogniła się na Pandorze.

"Hotel Paradise". Alicja zbombardowana niewygodnymi pytaniami

To, że Alicja dostanie na Pandorze pytanie o Tymka, było bardziej niż pewne. - Dlaczego aż tak wykorzystujesz naiwność Tymka. Czy to tylko po to, by utrzymać się w Hotelu? - mogliśmy usłyszeć. - Nie, nie uważam, że wykorzystuję twoją naiwność. Bardzo cię lubiłam, ale najwidoczniej, jak już zdążyłam zaznaczyć wielokrotnie, brakuje nam komunikacji, ponieważ ty wolisz pytać się o zdanie wszystkich poza mną - wyznała w stronę Tymka Alicja. To jednak nie wszystko. Później uczestniczka została zapytana o to, czy rozważa zamianę Tymka na kogoś innego. - Jak na razie nie widzę nikogo tutaj dla siebie. Z Tymkiem dogadywałam się najlepiej. No jak widać, od wczoraj już się nie dogadujemy. Po prostu mam tego trochę dość - odpowiedziała dwuznacznie. Jakby tego było mało, na jaw wyszło, że Tymek w ostatnim czasie miał zabiegać o względy Agnieszki. Uczestnik nie zgodził się jednak z tym stwierdzeniem. Innego zdania była sama zainteresowana, która zdradziła, że Tymek starał się dużo bardziej niż jej drugi partner na randce. - Dzięki Tymek. (...) Powodzenia w kolejnych rankach - podsumowała Alicja. Nieprzyjemna była również sama rozmowa po Pandorze. Polały się łzy. Myślicie, że to koniec między tą dwójką?