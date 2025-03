Agnieszka Kaczorowska dba o to, aby mieć stały kontakt z fanami. Serialowa Bożenka z "Klanu" regularnie dodaje na swoje konta w mediach społecznościowych zdjęcia i nagrania z prób do nowych odcinków "Tańca z gwiazdami". Na jednej z najnowszych relacji aktorce towarzyszył Filip Gurłacz. Śmiechu było co nie miara.

Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz świetnie się dogadują na próbach. Pokazali, jak dokazują

Na dodanym niedawno przez aktorkę InsaStories możemy zobaczyć, jak świetnie gwiazda dogaduje się ze swoim tanecznym partnerem. W przerwach pomiędzy treningami Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz dali popis humoru, a ich rozmowa szybko przekształciła się w żartobliwą wymianę zdań. - Niby dopiero wtorek. Niby dużo jeszcze dni. Do kolejnego live'a - zaczęła tajemniczo Kaczorowska. Po chwili przerwał jej Gurłacz. - Ale już teraz chcemy wam powiedzieć, że coraz mniej. Że jutro będzie środa, już jeden dzień mniej do live'a - powiedział. Szybko wtrąciła się tancerka, po której widać, że humor wyraźnie zaczął dopisywać. - Czasu nie mamy dużo, mój drogi - wyznała. Po chwili znowu przerwał jej aktor, dodając. - Nie mamy, ale na szczęście nie mamy go też mało Wszyscy wielcy, Einstein, Tesla, kto tam jeszcze był wielki, Michael Jordan i inni koszykarze, wszyscy, Cezary Trybański, wszyscy mieli 24 godziny (...) Tylko my mamy 23. Co to, kurde, jest? Dlaczego w tym programie ma się tylko 23 godziny? Ja nie rozumiem - dodał Gurłacz, nawiązując do tanecznych przegotowań przed nowym odcinkiem "Tańca z gwiazdami". Niedługo później już na profilu aktora pojawiło się kolejne nagranie, w którym Gurłacz zachwyca się Kaczorowską. - Agnieszka jest chodzącym paradoksem. Potrafi jednocześnie uszczęśliwić i zasmucić. Cudowne! - wychwalał gwiazdę jej taneczny partner.

Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz podziękowali za głosy. Tancerka wspomniała o ojcu aktora

Agnieszka Kaczorowska niedawno opublikowała swoje pierwsze InstaStories po zakończeniu niedzielnego odcinka Tańca z Gwiazdami. Wraz z Filipem Gurłaczem postanowili wykorzystać czas spędzony na próbie i nagrać krótkie wideo skierowane do swoich fanów. Taneczni partnerzy uśmiechem na twarzach przywitali swoich obserwatorów, podkreślając, jak bardzo doceniają ich wsparcie. Serialowa Bożenka podziękowała wszystkim za niezmienne zaangażowanie, a Filip dodał, że otrzymane ciepłe słowa są dla nich niezwykle motywujące. - Tancerka wspomniała także o ojcu Gurłacza, który miał okazję wystąpić z nimi na parkiecie, zaznaczając, że jego udział był wyjątkowym momentem. - Tata wspaniały, tata już pojechał, a my działamy dalej. Pracujemy nad kolejną choreografią nad kolejnym show. Trzymajcie kciuki - wyznała Kaczorowska. - Wspierajcie jeśli się wam podoba, to co robimy - podsumował Gurłacz.