Odpadnięcie Macieja Kurzajewskiego w drugim odcinku "Tańca z gwiazdami" było dla wielu osób sporym zaskoczeniem. Również sam prezenter nie ukrywał, że spodziewał się zajść nieco dalej. - Nikt z uczestników nie spodziewa się i nie chce odpaść pierwszy. Jest, jak jest... Będę to wspominał jako jedną z największych przygód mojego życia - mówił tuż po zejściu z anteny. O występach Kurzajewskiego znów zrobiło się głośno, a wszystko za sprawą najnowszego odcinka "Gogglebox. Przed telewizorem", w którym komentowano taneczne show.

Zobacz wideo Edyta Zając wygrała "Taniec z gwiazdami". Miała poważny wypadek

Maciej Kurzajewski pod ostrzałem bohaterów "Gogglebox". "Jaki to jest fałsz"

Komentujący zobaczyli m.in. reakcje jurorów na ostatni taniec prezentera. Krzysztof Ufnal nie wytrzymał po słowach Rafała Maseraka, który powiedział, że wzruszył się widokiem syna prezentera oglądającego występ taty w "TzG". - Czym się wzruszyłeś?! Co ty, masz problemy hormonalne?! - wykrzykiwał do kamery. To jednak nie wszystko. Później puszczono fragment nagrania, w którym Kurzajewski rozprawiał na temat ojcowskiej miłości. - Matko, jaki to jest fałsz i ocieplanie wizerunku... Jakie to jest niesmaczne! - stwierdził Mariusz Kozak. Podobnego zdania byli również inni bohaterowie "Gogglebox". - O Boże - skwitowała wymownie Sylwia Bomba. A wy co myślicie o ich reakcjach? Przesadzone?

Maciej Kurzajewski nie odpadł przez brak umiejętności tanecznych?

Niektórzy zaczęli się zastanawiać, czy odpadnięcie dziennikarza było wyłącznie kwestią umiejętności tanecznych, czy może wiązało się także z jego życiem prywatnym. Sprawie przyjrzała się ekspertka od PR-u Marta Rodzik. W rozmowie z nami zauważyła, że Kurzajewski w ostatnim czasie budził ogromne zainteresowanie medialne. Zwróciła także uwagę na charakter show, w którym, czy chcemy, czy nie, liczą się przede wszystkim emocje i sympatia widzów, której Kurzajewski najwyraźniej miał za mało. - "Taniec z gwiazdami" to program rozrywkowy. Ma dostarczać emocji. (...) Były pary, które miały mniejsze umiejętności taneczne niż pan Maciej Kurzajewski, jednak zostały w programie. To sympatia widzów zdecydowała - mówiła.