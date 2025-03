"M jak miłość" to serial, który nie traci na popularności od ponad dwudziestu lat. Historia rodu Mostowiaków zainteresowała wielu Polaków. Nowe odcinki formatu można oglądać w poniedziałki i wtorki o godz: 20:55 na antenie TVP2. W 1865. odcinku sporo będzie się działo. Martyna przyłapie Jakuba na pewnej sytuacji. O co chodzi?

"M jak miłość". Co wydarzy się w 1865. odcinku? Iza postawi sprawę jasno

Na widzów serialu "M jak miłość" czekają wielkie emocje. W 1865. odcinku Iza (Adriana Kalska), która pogodziła się z Radkiem (Philippe Tłokiński), postanowi zabrać dzieci do swojego mieszkania. To zdenerwuje Marcina (Mikołaj Roznerski). Mężczyzna będzie zamartwiać się o swoją rodzinę. Troskliwa Kama (Michalina Sosna) postara się załagodzić sytuację. Poprosi Chodakowskiego o to, aby opowiedział jej o swojej pracy. Wyrazi chęć pomocy przy kolejnym śledztwie. To jednak nie wszystko.

Uwagę zwróci także sytuacja Olka (Maurycy Popiel), który w 1865. odcinku uprze się na powrót do pracy. Będzie ignorował swoje zdrowie oraz fakt, że niedawno chorował na COVID-19. Jego zachowanie spotka się ze sporym sprzeciwem ze strony Anety (Ilona Janyst). Do serialu wróci także wątek Jakuba (Krzysztof Kwiatkowski). Mężczyzna nie będzie mógł zapomnieć o Kasi (Paulina Lasota). Ostatecznie sięgnie po alkohol i pogrąży się w rozpaczy. Na wszystkim przyłapie go Martyna (Magdalena Turczeniewicz), która bardzo mu pomaga po rozstaniu.

"M jak miłość". Mikołaj Roznerski o sekretnym bankiecie. Co za słowa

W niedawnej rozmowie z reporterką portalu Jastrząb Post Mikołaj Roznerski wyjawił, że ekipa "M jak miłość" hucznie świętowała 25-lecie serialu. Zorganizowano zamknięte wydarzenie. Jak przyznał aktor, obsada oraz pracownicy produkcji mogli całkowicie się wyluzować. - To był tylko nasz bankiet. Mogliśmy się w końcu wszyscy upić porządnie, sponiewierać i wyjść na czworaka. Bawiliśmy się wszyscy bardzo przednio, wszyscy tańczyli. Szczegółów nie będę zdradzał, bo to zakulisowe wydarzenie, ale bawiliśmy się szampańsko" - wyjawił aktor w rozmowie z Jastrząb Postem.