Niedawno Anna Mucha opublikowała treść wyroku sądu dot. Pauliny Smaszcz. Pokazała w mediach społecznościowych pismo, zgodnie z którym kobieta petarda została uznana winną naruszenia dóbr aktorki. Smaszcz twierdzi, że nie figuruje w rejestrze, co nawet udokumentowała. Temat postanowił ostatnio zgłębić portal Pudelek, który zwrócił się do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia i pozyskał aktualne informacje w tej sprawie. Więcej przeczytacie tutaj. Paulina Smaszcz 25 marca pojawi się w programie Kuby Wojewódzkiego. Z zapowiedzi programu dowiadujemy się, że prowadzący postanowi podrążyć ten temat.

REKLAMA

Zobacz wideo Dominika Serowska ogląda "Królową przetrwania". Wtem wspomniała, co sądzi o Smaszcz

Paulina Smaszcz u Kuby Wojewódzkiego wyznała, że już niczego się nie boi

Nie trzeba nikomu przypominać, że Kuba Wojewódzki był kiedyś związany z Anną Muchą, więc kiedy w jego programie pojawiła się Paulina Smaszcz, można było się spodziewać, że pojawi się temat sądów. Prowadzący najpierw zapytał celebrytkę, czy widzi siebie w więzieniu. Smaszcz szybko ucięła temat i stwierdziła, że Wojewódzki też ma swoje za uszami, więc najprawdopodobniej jeśliby tam trafiła, to spotkałaby także jego. Ten nie dał za wygraną. - Wiem, że szereg osób non stop pisze na ciebie jakieś donosy, jakieś pozwy. Ty masz już chyba wypreparowane biuro prasowe, które cię obsługuje. Naprawdę boisz się, że wylądujesz w więzieniu? - zwrócił się do Smaszcz. Dziennikarka podkreśliła, że jeśli trafiłaby do więzienia z Agatą Kuleszą, to byłoby to fajne miejsce, czym nawiązała do bohaterki serialu TVN "Skazana", który bił rekordy popularności i w którym aktorka grała główną rolę. Na koniec podkreśliła, że przeżyła już w życiu tak wiele, że pobyt w więzieniu wcale jej nie przeraża.

Jestem na to przygotowana. (...) Kuba, dojrzałam do takiego momentu w swoim życiu, że ja się niczego nie boję

- podkreśliła Smaszcz.

Paulina Smaszcz zdobyła się na osobiste wyznanie. To napawa ją lękiem

W dalszej części wypowiedzi Paulina Smaszcz zdobyła się na osobiste wyznanie i podkreśliła, że jest jednak jedna rzecz, której się obawia, i jest to zdrowie jej synów. - Jest jedna rzecz, której się boję, ponieważ to przeżyłam i wczoraj też przez moment o tym rozmawialiśmy przez telefon. Ja już przeżyłam śmierć trzech synów i nigdy nie chciałabym, żeby moje dzieci umarły przede mną. To jest jedyna rzecz, której się boję. A reszta, wierz mi, więzienie, kary, donosy, pozwy... - wyznała. O swojej smutnej historii opowiedziała już dwa lata temu. Poznacie ją tutaj: Paulina Smaszcz wspomina niewyobrażalną tragedię. "Zawsze byłam mamą pięciu synów".