"Barwy szczęścia" to jeden z najpopularniejszych polskich seriali. Na antenie TVP2 emitowany jest już od 2007 roku. Scenarzyści dbają o to, aby w odcinkach nie brakowało zaskoczeń. W 3157. odcinku serii Grażyna przeżyje dramatyczne chwile, kiedy okaże się, że prawda o jej traumatycznych przeżyciach może wyjść na jaw.

"Barwy szczęścia". W 3157. odcinku Wiktor będzie chciał poznać prawdę o swoim pochodzeniu

W 3157. odcinku "Barw szczęścia" Grażyna (Kinga Suchan) przeżyje dramatyczne chwile, kiedy dowie się, że Wiktor (Grzegorz Kestranek) będzie chciał poznać prawdę o swoim biologicznym pochodzeniu i wykona w tym celu test DNA. Kobieta uświadomi sobie, że na jaw wyjdzie prawda dotycząca sytuacji sprzed lat, kiedy została skrzywdzona przez Henryka (Zbigniew Suszyński) niedługo przed tym, jak zaszła w ciążę. Mimo że Grażyna będzie starała się ochronić syna przed poznaniem prawdy, to Wiktor mimo wszystko zdecyduje się do badania. Tomasz Kępski (Jakub Sokołowski) przekaże mu do badania próbkę swoją, a także swojego ojca. Grażyna w rozmowie z Magdą podzieli się swoimi obawami. Przyzna, że nie chce, aby jej syn cierpiał, kiedy pozna prawdę, że jest synem swojego dziadka, którego nienawidzi. Podkreśli, że sama nigdy nie zdecydowała się na test, bo nie chciała utwierdzić się w najgorszej prawdzie.

- Co innego podejrzenia, a co innego pewność (...). Ta myśl mnie paraliżowała. Chciałam zapomnieć… Czasami mi się udawało... na chwilę, na jakiś czas. Wmawiałam sobie, że temat jest zamknięty. I tak było najlepiej dla wszystkich. A teraz… nic już nie zatrzyma tej kuli śniegowej, która zmiecie relację Wiktora z Tomkiem... Zmiecie całą naszą rodzinę! - podkreśliła zrozpaczona Grażyna.

"Barwy szczęścia". W 3157. Magda będzie zapewniać Grażynę, że wszystko skończy się dobrze

W 3157. odcinku "Barw szczęścia" Magda będzie starała się pocieszyć Grażynę. Przypomni jej, że Wiktora i Tomasza łączy silna relacja i nie zmieni jej żaden wynik testu. - Biologiczne ojcostwo to tylko jedna strona medalu. Ale są jeszcze uczucia. Tomek kocha Wiktora i wzajemnie... Żadne wyniki DNA tego nie zmienią! - podkreśli.