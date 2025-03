Dziesiąta edycja "Hotelu Paradise" rozkręciła się na dobre. Tym razem w roli prowadzącej widzowie oglądają Edytę Zając. Gospodyni zastąpiła Klaudię El Dursi, która nie mogła pojawić się na planie ze względu na ciążę. W programie od samego początku dużo się dzieje. Jedna z kluczowych zmian dotyczy Rajskich Rozdań. Uczestnicy "Hotelu Paradise" mogą łączyć się w pary bez względu na płeć. Chociaż w najnowszym odcinku formatu nie było eliminacji, to emocji nie zabrakło. Wszystko przez skomplikowaną sytuację Jagody oraz Alicji. Co się stało?

Zobacz wideo Edyta Zając poszłaby do "Hotelu Paradise"? Wszystko wyjawiła

"Hotel Paradise". Kuba miesza w willi. Uczestniczki walczą o jego względy

W ostatnich odcinkach "Hotelu Paradise" do willi wrócił Kuba. Uczestnik zapowiedział, że będzie szukał dla siebie partnerki. To nie były jedynie puste słowa. W 14. odcinku formatu Alicja i Jagoda zaczęły wyraźnie interesować się uczestnikiem. To natomiast wywołało niemałe zamieszanie oraz zdenerwowanie wśród innych mieszkańców willi. Swoje niezadowolenie wyraził m.in. zainteresowany Jagodą Adam. Tymek, który tworzy parę z Alicją, także nie był szczęśliwy. - Ona mnie nie docenia, więc czy jest warta tych moich poświęceń? Ja jestem dobrym chłopakiem - mówił zasmucony przed kamerami. Na tym jednak nie koniec.

W dalszej części nowego odcinka doszło do starcia Alicji, Jagody, Adama oraz Tymka. - Adam to w ogóle wymyślił, że ja chcę być k***a z Kubą w parze - opowiadała rozwścieczona Alicja, która zmieniła zdanie i stwierdziła, że nie jest zainteresowana Kubą. Uczestniczka dodała, że wszyscy chcą zniszczyć jej parę i jest "kozłem ofiarnym". - Załatwiajcie to między sobą i nie wplątujcie mnie - mówiła zdenerwowana Jagoda. - Skupcie na sobie i żeby tutaj coś odbudować, bo nie jest kolorowo - dodała.

"Hotel Paradise". Widzowie komentują kłótnię w programie. "Marnują czas"

Ostra wymiana zdań uczestników przykuła uwagę widzów, którzy ruszyli z komentarzami pod postami produkcji. "Co z tymi ludźmi jest nie tak? Miejsce cudowne, pogoda przepiękna, są młodzi, zdrowi. Zamiast czerpać radość garściami, marnują czas na kłótnie, kucie i szczucia. Żenada", "Jak małe dzieci. Ten powiedział, to a tamten tamto", "Mam nadzieję, że Tymek zrozumiał, że jest dla Alicji tylko opcją na przetrwanie. Chłopaku, zacznij się szanować", "Tragedia i żenada" - czytamy w sekcji komentarzy.