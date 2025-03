"Dojrzewanie" to hit Netfliksa. Elon Musk powiela fake newsy o produkcji

Brytyjski miniserial "Dojrzewanie" zadebiutował na platformie Netfliksa 13 marca i w krótkim czasie podbił serca widzów. Do tej pory produkcję wyświetlono już ponad 24 mln razy, a w sieci pojawiło się też wiele dyskusji na temat serialu. Jeden z użytkowników platformy X opublikował niesprawdzoną teorię na temat "Dojrzewania". Na swoim profilu fake newsa powielił Elon Musk.

REKLAMA

Zobacz wideo "Dojrzewanie" [ZWIASTUN]

"Dojrzewanie" poruszyło widzów

"Dojrzewanie" to wstrząsająca historia 13-latka, który zostaje oskarżony o zamordowanie koleżanki ze szkoły. Już w pierwszym odcinku widzowie dowiadują się, że chłopiec faktycznie popełnił zbrodnię. Każdy z czterech odcinków serialu zrealizowany jest metodą mastershota, czyli jednym długim ujęciem bez cięć montażowych. W kolejnych odcinkach serialu widzimy policjantów, psycholożkę i rodziców Jamiego, którzy starają się zrozumieć, co wydarzyło się w jego życiu i co nim kierowało. Scenarzyści "Dojrzewania" podkreślają jednak, że za historią bohaterów serialu nie kryje się żadna prawdziwa historia. Jeden z twórców scenariusza i odtwórca roli ojca, Stephen Graham, wyznał, że serial to odpowiedź na liczne morderstwa popełniane przez nieletnich chłopców. - Był przypadek, w którym młody chłopak zadźgał dziewczynkę. To mnie zszokowało. Myślałem: Co się tu wyprawia? Co dzieje się ze społeczeństwem, w którym chłopiec morduje dziewczynkę? Co za tym musi stać? A potem coś takiego wydarzyło się kolejny raz, i kolejny, i potem jeszcze wiele razy. Chciałem zwrócić na to uwagę i zapytać ludzi: Jak do tego dopuściliśmy? - powiedział Graham w jednym z wywiadów.

Elon Musk powielił fake newsa na temat hitu Netfliksa

Jednak jeden z użytkowników portalu X ma swoją teorię na temat historii ukazanej w "Dojrzewaniu". Na platformie opublikował wpis, w którym twierdzi, że serial oparty jest na wydarzeniach, które miały miejsce w brytyjskim Southport 29 lipca 2024 r. 18-letni Axel Rudakubana zaatakował dzieci podczas lekcji tańca, zabijając trzy dziewczynki i raniąc ośmiu innych. Internauta zarzuca też twórcom serialu, że zmienili kolor skóry sprawy, który w rzeczywistości był czarnoskórym imigrantem i twierdzi, że tym samym Netflix uprawia "anty-białą propagandę". Kontrowersyjny post na X udostępnił u siebie Elon Musk. Szef platformy powielił fake newsa, dodając do wpisu krótkie "wow". Co ważne, zdjęcia do "Dojrzewania" rozpoczęły się jeszcze przed tragedią w Southport, co najlepiej świadczy o tym, że teoria wysnuta przez internautę jest nieprawdziwa.