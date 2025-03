Widzowie mogą przyglądać się zmaganiom par w 16. już edycji "Tańca z gwiazdami". Z programem pożegnali się już: Maciej Kurzajewski, Cezary Trybański oraz Grażyna Szapołowska. W grę o Kryształową Kulę pozostaje Magda Mołek, której tanecznym partnerem jest Michał Bartkiewicz - zwycięzca powszedniej edycji show w parze z Vanessą Aleksander. W ostatnim odcinku uczestnicy zatańczyli z najbliższymi. Magdzie Mołek towarzyszyła za to przyjaciółka, Ula Chincz. To otrzymała od dziennikarki w ramach podziękowania.

Zobacz wideo Edyta Zając wygrała "Taniec z gwiazdami". Miała poważny wypadek

"Taniec z gwiazdami". To Magda Mołek podarowała Uli Chincz po wspólnym występie

W czwartym odcinku 16. edycji tanecznego show uczestnicy zatańczyli z najbliższymi. Magda Mołek nie zdecydowała się na zaproszenie rodziny, a na parkiecie u jej boku zaprezentowała się Urszula Chincz. Dziennikarka postanowiła podziękować przyjaciółce, która wzięła z nią udział w tej przygodzie. Tym faktem w mediach społecznościowych podzieliła się Chincz - opublikowała pamiątkowy post na Instagramie. "Ten tydzień to była fenomenalna lekcja, doskonała zabawa i pamiątka na całe życie. Poznałam niesamowitych ludzi tworzących ekipę 'Tańca z gwiazdami' i spotkał mnie taki ogrom życzliwości, że to trudne do uwierzenia" - wspominała.

Chincz dodała kilka zdjęć z planu oraz treningów. Nie obyło się bez plastrów! "Dzięki Magdzie i Michałowi zapomniałam o obdartych do krwi stopach" - napisała. "A na ostatnim zdjęciu znajdziecie przepiękny prezent, który dostałam od Magdy i Michała jako pamiątkę z tego niezwykłego wydarzenia. I który będę nosiła z dumą i wielką radością, wspominając te absolutnie fenomenalne dni" - zaznaczyła. Mołek podarowała przyjaciółce naszyjnik z wygrawerowanym napisem "TzG 2025" oraz "Dancing Queen" (z ang. Królowa Tańca - przyp. red).

"Taniec z gwiazdami". Tak jurorzy ocenili występ Magdy Mołek

Trio - Magda Mołek, Urszula Chincz i Michał Bartkiewicz zaprezentowało na parkiecie dynamicznego quickstepa, który przypadł jurorom do gustu. Za ten występ otrzymali 37 punktów. W czwartym odcinku nikt nie pożegnał się z programem. Na oficjalnym instagramowym koncie "Tańca z gwiazdami" pojawił się post, w którym ogłoszono, że punkty zebrane przez poszczególne pary przechodzą na kolejny odcinek.