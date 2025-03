Myśleli, że przyszedł do programu z żoną. Uczestnik dokonał coming outu

Druga edycja programu "The Traitors. Zdrajcy" od samego początku wzbudza ogromne emocje wśród widzów. Wygląda jednak na to, że piąty odcinek zdeklasował wcześniejsze emisje show nie tylko przez plotki o romansie, rażenie prądem czy eliminację kolejnych dwóch osób. Wielkie emocje wzbudziło osobiste wyznanie jednego z uczestników.

"The Traitors. Zdrajcy". Nieoczekiwanie wyznanie w trakcie programu. Uczestnik dokonał coming outu

23 lutego na antenie TVN wystartował drugi sezon programu "The Traitors. Zdrajcy". Trzeba przyznać, że od premierowego odcinka wiele się zmieniło w grze prowadzonej przez Malwinę Wędzikowską. Podczas piątego odcinka uczestnicy jak zwykle snuli nietypowe domysły na temat pozostałych graczy. Klaudia podejrzewała, że Marcin i Izabela są... małżeństwem. Choć to przypuszczenie rzecz jasna mija się z prawdą, jasne jest, że w programie oboje bardzo się do siebie zbliżyli. Co zaskakujące, Patrycja i Tomek, czyli zdrajcy, postanowili iść w tę teorię i podkręcać ją. - Izabela jest przepiękną kobietą - z klasą, z gracją, przepięknie wyglądającą, ubierająca się w sposób, który ja uwielbiam u kobiet, dbającą o siebie. Top of the top, jeżeli chodzi o wygląd kobiecy - powiedział Marcin.

Później natomiast nastąpił zaskakujący zwrot akcji. Pokazano fragment, który mógłby sugerować, że Marcin jest gejem. Zapytał wtedy: "Parafię moją lubisz?", co w slangowym znaczeniu może sugerować, że ktoś ma inną orientację. Wkrótce po tym zdecydował się na coming out. - Ja od 17 lat żyję w związku, mam partnera. Jestem przeszczęśliwy, mieszkamy razem, wspólnie realizujemy swoje marzenia i pasje - wyznał.

Sandra Kubicka nie kryła radości. Celebrytkę zaproszono do "The Traitors. Zdrajcy"

Kolejnym zaskoczeniem w ostatnim odcinku "The Traitors. Zdrajcy" było pojawienie się przed kamerami Sandry Kubickiej. - Patrzcie, gdzie jestem. Marzenia się spełniają. Wrzucam na Stories, że "The Traitors" to mój ulubiony program, po czym dostałam zaproszenie, żeby przyjść do areny i omówić dzisiejszy odcinek - oznajmiła radośnie. Podczas odcinka zapytano celebrytkę, czy w programie wolałaby być lojalna czy zostać zdrajcą. - Oczywiście, że lojalną! Ja jestem bardzo transparentna, nie potrafię kłamać. Gdybym miała być zdrajcą, to bym od razu odpadła. Dlatego wolałabym być lojalna - odparła. Czytaj więcej: Baron z wymownym postem na Instagramie. Kubicka w tym czasie spełniała marzenie