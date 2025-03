23 marca Polsat wyemitował czwarty odcinek "Tańca z gwiazdami". Na ekranie mogliśmy zobaczyć nie tylko gwiazdy i towarzyszących im tancerzy, ale również i bliskich znanych osób. Na parkiecie zatańczyli m.in. Magdalena Narożna z córką Gabrysą oraz Piotrem Musiałkowskim, Ola Filipek wraz z przyjaciółką Wiktorią oraz Wojtek Kucina czy Adrianna Borek z tatą Janem oraz Albertem Kosińskim.

"Taniec z gwiazdami". Małgorzata Ostrowska-Królikowska zachwycona tańcem Agnieszki Kaczorowskiej i Filipa Gurłacza

Zdecydowanie jednym z najbardziej spektakularnych momentów czwartego odcinka "Tańca z gwiazdami" był występ Agnieszki Kaczorowskiej i Filipa Gurłacza, którzy zatańczyli z ojcem aktora, Grzegorzem Gurłaczem. Ich fokstrot do melodii z filmu "Poszukiwany, poszukiwana" zachwycił jury oraz publiczność, zbierając owacje na stojąco (nawet od Iwony Pavlović) oraz komplet 40 punktów. - To było coś fenomenalnego. Jeden z lepszych numerów, jakie widziałem w tym programie, a trochę widziałem. To była historia opowiedziana tańcem. Ten wieczór jest rewelacyjny - zachwycał się Rafał Maserak, a Ewa Kasprzyk żartobliwie poprosiła aktora, aby przyznał się, gdzie wcześniej już tańczył. Już po emocjonującym występie na instagramowym profilu "Tańca z gwiazdami" pojawił się fragment tego występu. Pod postem najwięcej emocji wzbudził komentarz dodany przez Małgorzatę Ostrowską-Królikowską, która przypomnijmy, sama wystąpiła w 14. edycji show. Aktorka podsumowała występ jednym słowem. "Mistrzostwo" - napisała gwiazda, dodając do wpisu dwie emotikony serc. Kaczorowska nie był dłużna aktorce i również odpowiedziała jej sercem.

"Taniec z gwiazdami". Widzowie programu zachwalają Agnieszkę Kaczorowską

Pod nagraniem udostępnionym na instagramowym profilu "Tańca z gwiazdami" pojawiło się wiele komentarzy od fanów programu, którzy w pozostawionych wpisach nie kryli swojej ekscytacji. Wielu z wielbicieli show Polsatu zachwalało Agnieszkę Kaczorowską oraz jej pracę włożoną w stworzenie układu tanecznego. "Ta para jest najlepszą parą tej edycji. Można lubić albo nie lubić Agnieszki, ale tancerką jest perfekcyjną", "Trzeba przyznać, że Agnieszka układa znakomitą choreografię, jako jedna z nielicznych par, które mają dużo tańca w tańcu", "Zdecydowanie najlepsza para tego sezonu. Brawa należą się za każdy taniec i historie, jakie nam odpowiadają. Dziś nie mogłam powstrzymać wzruszenia" - pisali fani programu.