W wyemitowanym 23 marca czwartym odcinku "Tańca z gwiazdami" nie zabrakło wielu wzruszających momentów. Tym razem uczestnicy zatańczyli w towarzystwie swoich bliskich, a jurorzy, ze względu na osobisty charakter występów, w swoich ocenach byli wyjątkowo łagodni.

REKLAMA

Zobacz wideo Edyta Zając wygrała "Taniec z gwiazdami". Miała poważny wypadek

"Taniec z gwiazdami". Nikt nie opuszcza programu. Co na to widzowie?

W nowym odcinku show Polsatu do samego końca nie było pewne, kto zachwycił najbardziej, a kto znajdzie się w strefie zagrożenia, ponieważ aż trzy pary otrzymały po 40 punktów. Ostatecznie, chociaż program przyniósł mnóstwo emocji, to obyło się bez eliminacji. W trakcie finału odcinka prowadzący, czyli Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz, ogłosili, że tym razem żadna para nie opuszcza programu. Już po emisji show Polsatu na oficjalnym instagramowym koncie "Tańca z gwiazdami" pojawił się post, w którym ogłoszono, że punkty zebrane przez poszczególne pary przechodzą na kolejny odcinek. W komentarzach pod wpisem szybko pojawiło się mnóstwo komentarzy od widzów, którzy pozytywnie odnieśli się do decyzji produkcji. "W tak wyjątkowym odcinku żadna para nie powinna odpaść. Kto jakby nie zatańczył, to tutaj pokazane zostały uczucia, miłość i przyjaźń, czyli najważniejsze i najpiękniejsze wartości w życiu (...). Dzięki za te emocje, uśmiech i łzy wzruszenia", "Bardzo dobrze!", "Piękny gest w stronę uczestników i ich gości. Brawa Polsat!", "Słuszna decyzja, bo to byłoby nie fair. Wszyscy byli wspaniali i nikt nie zasłużył, żeby pożegnać się z programem" - pisali rozentuzjazmowani fani programu.

"Taniec z gwiazdami". Ile punktów w czwartym odcinku zdobyły poszczególne pary?

Czwarty odcinek "Tańca z gwiazdami" rozpoczął występ Majki Jeżowskiej, po którym na parkiet wkroczyły duety z rodziną lub przyjaciółmi. Jako pierwsza zaprezentowała się Maria Jeleniewska z mamą i Jackiem Jeschke, zdobywając maksymalne 40 punktów. Tomasz Wolny z żoną i Darią Sytą otrzymali 37 punktów za zmysłowe tango. Adrianna Borek z tatą i Albertem Kosińskim zatańczyła wzruszającego walca angielskiego, zdobywając 33 punkty. Następnie mogliśmy oglądać cha-cha Magdaleny Narożnej, jej córki i Piotra Musiałkowskiego, których taniec został oceniony na 32 punkty. Michał Barczak z siostrą i Magdą Tarnowską za walca angielskiego otrzymał 36 punktów. Magda Mołek, Ula Chincz i Michał Bartkiewicz za dynamiczny quickstep zdobyli 37 punktów. Ola Filipek z przyjaciółką i Wojciechem Kuciną zatańczyli salsę, zdobywając 32 punkty. Filip Gurłacz z tatą i Agnieszką Kaczorowską oczarowali jurorów fokstrotem i zdobyli 40 punktów. Blanka z kuzynką i Mieszkiem Masłowskim również zachwyciła walcem wiedeńskim, otrzymując 40 punktów.