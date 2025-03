23 marca Polsat zaprosił widzów na emisję czwartego już odcinka wiosennej edycji "Tańca z gwiazdami". Z tanecznego show odpadło już troje uczestników - Maciej Kurzajewski, Cezary Trybański i Grażyna Szapołowska. Do finału jeszcze daleka droga, ale emocje już teraz sięgają zenitu. Kto tym razem poradził sobie najlepiej, a kto ostatecznie pożegnał się z marzeniami o Kryształową Kulę?

"Taniec z gwiazdami" 2025. Odcinek 4. Kto odpadł z programu?

Jak wiadomo już od jakiegoś czasu, do czwartego odcinka show uczestnicy mogli zaprosić bliskie im osoby. Choć spekulowano, że Filipowi Gurłaczowi na parkiecie będzie towarzyszyć żona, okazało się, że małżonkowie nie zdecydowali się na raki krok. Aktor do programu zaprosił swojego tatę. Jeszcze przed emisją odcinka Agnieszka Kaczorowska pokazała urocze wideo zza kulis. Jak poszło aktorowi i innym parom? Śledźcie naszą relację poniżej.



Czwarty odcinek tanecznego show rozpoczęliśmy od występu Majki Jeżowskiej, podczas którego na parkiet wyszły zaprezentować się wszystkie pary. Po chwili mogliśmy jednak podziwiać już ognistą salsę w wykonaniu Marii Jeleniewskiej, jej mamy Iwony oraz Jacka Jeschke, którzy poszli tego wieczora na pierwszy ogień. - Wasze trio podbiło moje serce - podsumowała pokaz uczestników Ewa Kasprzyk. Udało im się zgarnąć równe 40 punktów! Jako drudzy przed widzami zaprezentowali się Tomasz Wolny z żoną Agatą i Daria Syta. Ich zmysłowe tango wyraźnie spodobało się jurorom. Otrzymali 37 punktów. Zaraz po nich na parkiecie pojawiła się Adrianna Borek z tatą Janem oraz Albert Kosiński, którzy zatańczyli walca angielskiego. - To było coś wspaniałego - stwierdził Rafał Maserak. Wzruszający występ córki z ojcem zdobył 33 punkty.



Po przerwie przyszedł czas na cha-chę w wykonaniu Magdaleny Narożnej, jej córki Gabrysi oraz Piotra Musiałkowskiego. Jury również nie szczędziło im miłych słów. Trio zgarnęło 32 punkty. Następni w kolejności byli Michał Barczak z siostrą Eweliną i Magda Tarnowska, którzy także zaprezentowali walca angielskiego.

Artykuł jest aktualizowany.