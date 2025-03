"Moda na sukces" to jedna z najpopularniejszych oper mydlanych na świecie. Amerykański serial zadebiutował na antenie stacji CBS jeszcze w latach 80. i doczekał się ponad dziewięciu tysięcy odcinków. 5 września 2024 roku minęło 30 lat od premiery produkcji w Polsce. Serial bardzo długo emitowany był na antenie TVP. Początkowo fabuła skupiała się wokół Brooke Logan (Katherine Kelly Lang), która odbiła męża Stephanie Forrester (Susan Flannery) i usidliła jej dwóch synów: Ridge'a (Ronn Moss) i Thorne'a (Winsor Harmon). Scenarzyści robili, co mogli, aby jak najbardziej skomplikować losy bohaterów. Brooke uwiodła nawet męża własnej córki, z którym zaszła w ciążę. Z czasem serial stawał się coraz bardziej kuriozalny i dochodziło do absurdalnych sytuacji. Apogeum był upadek Brooke Logan z wieży Eiffla, który bohaterka... przeżyła. Jak dziś wyglądają odtwórcy słynnej rodziny Forresterów? Zobaczcie, jak się zmienili.

"Moda na sukces". Katherine Kelly Lang i Ronn Moss brylowali w Wenecji. Tak zmienili się Brooke i Ridge

63-letnia Katherine Kelly Lang i 73-letni Ronn Moss, którzy zasłynęli w "Modzie na sukces", wciąż cieszą się dużą popularnością. Kilka miesięcy temu para pojawiła się na 81. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji. Aktorka zachwyciła w długiej i dopasowanej sukni w kobaltowym kolorze, a Ronn Moss wybrał na tę okazję klasyczny czarny garnitur. Aktor przyciągał spojrzenia zaskakującym akcesorium. Serialowy Ridge w torebce, którą trzymał na ramieniu, dumnie nosił swojego psa. Zdjęcia pary możecie zobaczyć tutaj: Katherine Kelly Lang i Ronn Moss brylują w Wenecji. Tak zmienili się Brooke i Ridge z "Mody na sukces".

"Moda na sukces". Małżeństwo Erica i Stephanie kilkukrotnie rozpadało się na oczach widzów

Najstarszym członkiem rodziny Forresterów w "Modzie na sukces" jest Eric, słynny projektant, który stworzył rodzinny biznes. Bohater związał się z pochodzącą z bogatego domu Stephanie Douglas i para założyła razem domy "Forrester Creations". Związek pary był wyjątkowo zawiły. Stephanie czterokrotnie wychodziła za Erica. Małżeństwo zdecydowało się aż na trzy rozwody, ale ostatecznie i tak wracało do siebie. Para doczekała się czwórki dzieci i to właśnie na ich historiach opierała się fabuła serialu. W rolę Stephanie wcielała się Susan Flannery, która przygodę z serialem zakończyła w 2012, kiedy scenarzyści postanowili uśmiercić graną przez nią bohaterkę. Susann Flannery ma dziś 86 lat i jest bardzo ceniona w środowisku. Aż czterokrotnie została uhonorowana nagrodą Emmy dla najlepszej amerykańskiej aktorki serialowej. W rolę Erica w "Modzie na sukces" wcielał się aktor John McCook. Zadebiutował w serialu jako 43-latek i cały czas bierze udział w produkcji.

"Moda na sukces". Taylor sporo namieszała w związku Ridge'a i Brooke. Bohaterka była wielokrotnie uśmiercana

Scenarzyści "Mody na sukces" nieustannie szokują widzów. Najlepszym przykładem jest postać Taylor Hayes Forrester, czyli wieloletniej ukochanej Ridge'a, która sporo namieszała, stając pomiędzy nim a Brooke. Początkowo w tę rolę wcielała się Hunter Tylor. Grała ona w serialu z przerwami od 1990 do 2019 roku. W mediach swego czasu nieustannie mówiło się o operacjach plastycznych aktorki. Scenarzyści postanowili zastąpić aktorkę znaną ze "Słonecznego patrolu" Kristą Allen, która w serialu również nie zabawiła długo. Taylor Hayes Forrester była w serialu wielokrotnie uśmiercana i ożywiana. W 2024 scenarzyści "Mody na sukces" znowu zaskoczyli i do produkcji zaangażowali nową aktorkę, Rebeccę Budig. Znana jest m.in. z wieloletniego grania w operze mydlanej "All my children". I co ciekawe, jest młodsza od pierwszej Taylor aż o 11 lat. Więcej przeczytasz tutaj: Twórcy "Mody na sukces" przeszli samych siebie. ABSURD! Mają widzów za durniów? Jak dziś wyglądają gwiazdy serialu? Zajrzyjcie do naszej galerii:

