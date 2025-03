"The Voice Kids" doczekało się już ósmego sezonu. Obecnie możemy oglądać zmagania uczestników podczas przesłuchań w ciemno. Jurorami w tej edycji są: Cleo, Natasza Urbańska oraz duet Tomson i Baron. Gitarzysta, który niedawno rozstał się z Sandrą Kubicką, zaszalał na planie programu. Mogło się to dla niego źle skończyć...

REKLAMA

Zobacz wideo Dudek wspomina czasy "The Voice of Poland". Dziś ściga się ze Steczkowską

"The Voice Kids". Baron wszedł na scenę i... o mało co nie doszło do tragedii

W programie, w którym udział biorą najmłodsi, jurorzy często starają się wejść z nimi w interakcję, a także lubią zabawiać publiczność. Rolę animatora do serca wziął sobie Aleksander Milwiw-Baron. - Patrzcie na tę sztuczkę - zakomunikował, wchodząc na scenę. Urbańska i Tomson nie byli zachwyceni jego pomysłem i chcieli wybić mu go z głowy. - Baron, nie! Nie skacz! - krzyczeli, ale kolega z planu nie miał zamiaru ich słuchać. Muzyk wykonał skok, ale nie był on zbyt udany. Niemal doszło do kontuzji! Wszystko przez to, że celebryta nadział się na przedmiot, który chciał przeskoczyć - czyli statyw od mikrofonu. Na szczęście ostatecznie nic mu się nie stało, ale odradził wykonywanie tego triku. - Nie dałem rady, ale wszystko jest ok - stwierdził. O jego stan dopytywał Tomson. Urbańska zażartowała, że Baron "już jest ojcem, już nie musi powtarzać tej historii". - Tej sztuczki nie powtarzajcie na chacie - podsumował z rozbawieniem gitarzysta Afromental.

Natasza Urbańska szczerze o roli jurorki w "The Voice Kids"

W rozmowie z Plotkiem celebrytka opowiedziała o dołączeniu do programu w roli jurorki. Jak się okazuje, propozycję przyjęła niemal od razu! "Przyjęłam tę propozycję z ogromną radością i bez zawahania! Jestem bardzo wdzięczna Rinke [Rooyens - przyp. red.] oraz reżyserowi programu, Michałowi Majakowi, że uwierzyli we mnie i mój trenerski potencjał (śmiech)" - stwierdziła Urbańska. "Oczywiście, praca przy programie jest bardzo angażująca, co oznacza, że muszę rezygnować z niektórych aktywności, takich jak teatr czy koncerty. Staram się jednak to wszystko pogodzić" - podkreśliła w wywiadzie. Czy dzieci, które biorą udział w show, nie są za młode? Jak zauważyła artystka, najważniejsze jest, by uczestnicy programu mieli wsparcie ze strony rodziców. "Jeśli dziecko tak bardzo marzy o scenie, to należy je wspierać, nie mówić, że jest za wcześnie. (...) Najważniejsze wierzyć w siebie, rozwijać swoje pasje i nie myśleć o wygranej. Tylko cieszyć się chwilą!" - podsumowała. Więcej przeczytacie o tym tutaj: Media huczą o kryzysie w ich związku. TYLKO U NAS Urbańska mówi, jak jest naprawdę.