Polacy uwielbiają "Kuchenne rewolucje". Najlepiej świadczy o tym fakt, iż program doczekał się już 30 sezonów. Kulinarny show cieszy się sporą oglądalnością głównie za sprawą Magdy Gessler, która przyciąga widzów swoją barwną osobowością. W najnowszym odcinku formatu restauratorka starła się z jedną z gościń uroczystej kolacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Gessler o miażdżeniu przez hejt. "Mówili, że jestem alkoholiczką..."

"Kuchenne rewolucje". Kobieta zachwalała cepeliny. Cięta riposta Magdy Gessler

W ostatnim odcinku "Kuchennych rewolucji" Magda Gessler udała się z odsieczą do Sierpowa. Restauratorka pomogła ocalić niewielką knajpkę, serwującą domowe obiady. Gwiazda TVN uznała, że potrawy oferowane przez są bardzo smaczne, co nie zdarza się często. Problemem okazała się jednak sytuacja prawna lokalu. Celebrytka stwierdziła też, że restauracja wymaga większej promocji. Gospodyni show zdecydowała, że miejsce będzie nosić nazwę "Pyza w sosie przy szosie", a jako flagowe danie wybrała właśnie wspomniane pyzy oraz cepeliny z mięsem. Do zabawnej sytuacji doszło podczas uroczystej kolacji. Kiedy serwowano popisową potrawę, jedna z gościń zaczęła się nią głośno zachwycać. Gessler zauważyła jednak, że kobieta nie zdążyła jeszcze zjeść ani kęsa. - Genialne - zachwycała się degustatorka.

Jeszcze nie jadłaś, a mówisz, że genialne

- zripostowała restauratorka.

"Kuchenne rewolucje". Magda Gessler uratowała rodzinną restaurację

Kiedy po kilku tygodniach Magda Gessler po raz kolejny odwiedziła lokal, miała wobec potraw wysokie oczekiwania. Większość serwowanych dań zdała egzamin i zachwyciła gwiazdę TVN. - Placki ziemniaczane to jedne z najlepszych, jakie jadłam w życiu - skomplementowała celebrytka. Restauratorka miała jednak do gotujących pań jeden poważny zarzut. Stwierdziła, że ciasto na cepeliny znacznie odbiega od tego, które próbowała ostatnim razem. Ostatecznie pozytywnie oceniła rewolucję i zarekomendowała wszystkim rodzinną knajpkę. Właściciele restauracji również byli bardzo zadowoleni z rewolucji i stwierdzili, że "Magda Gessler wcale nie jest taka, jak ją niektórzy piszą".