Marta Podbioł jest uczestniczką ósmej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Jak wiadomo, program nie zakończył się dla niej pomyślnie i w finale zdecydowała się na rozwód. Nie da się ukryć, że w trakcie trwania show bohaterka podpadła widzom, którzy zarzucali jej, że jest zaniedbana i nie stara się dla partnera. Inni z kolej zauważyli, że zachowanie jej męża również pozostawia wiele do życzenia. Ostatecznie małżeństwo nie przetrwało próby czasu. To wszystko należy już jednak do przeszłości. Okazało się, że w życiu Marty pojawił się ktoś nowy.

REKLAMA

Zobacz wideo Paula i Michał z "Love Never Lies" szykują się do ślubu. Będzie na nim eks narzeczony?

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Nie do wiary, co wyznała Marta. Chodzi o nową miłość

Marta Podbioł z programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" regularnie była pytana o partnera. Fani chcieli wiedzieć, czy w życiu kobiety pojawił się ktoś wyjątkowy. Jak się okazało, bohaterka randkowego show w końcu znalazła drugą połówkę. Póki co, nie chce jednak zapeszać nowej znajomości. Co więcej, poprosiła fanów o pomoc. Stwierdziła, że chce, aby relacja wypaliła, w związku z czym chętnie przyjmie jakieś rady. "Tak, zaczęłam się z kimś spotykać, ale to świeża sprawa i nie przypuszczałam, że mi się to trafi. Znałam tę osobę od dawna, ale bardzo słabo. Ale przy niedawnym spotkaniu zaiskrzyło i tak oto po czasie jestem w związku. W sumie zapomniałam o tym, jak to jest być w związku, więc jak ktoś ma jakieś porady, jak tego nie s********ć, to dawajcie na priva" - napisała Marta. Póki co, nie zdradziła więcej szczegółów.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Marta Podbioł długo czekała na rozwód

Marta Podbioł po zakończeniu programu bardzo długo czekała na rozwód. Warto przypomnieć, że jej edycja była emitowana w 2022 roku. Dopiero po kilku latach uczestniczka była w stanie dopełnić formalności. Kilka lat zajęło jej "uwolnienie się" od byłego męża. W końcu jednak Marta dopięła swego. "Dzwoniłam do sądu, wyrok uprawomocniony. Jestem wolna i mam zamiar napawać się tym stanem" - napisała wówczas szczęśliwa Marta na InstaStories. ZOBACZ TEŻ: Kornelia i Marek ze "Ślubu" wyjawili przykrą prawdę. Tak wyglądał ich związek