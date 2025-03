Wiesław Nowobilski należy do grona gwiazd Polsatu. Oglądamy go w "Nasz nowy dom" od 2017 roku. Pracował zatem na planie produkcji za czasów Katarzyny Dowbor. W mediach od 19 marca krążą niepokojące wieści - kierownik budowy musiał zejść z planu zdjęciowego z powodów zdrowotnych. Wiemy, że udał się do specjalisty...

Wiesław Nowobilski musiał szybko wyjść z nagrań. Syn zabrał głos

Kierownik budowy niespodziewanie opuścił ekipę remontową. O takiej sytuacji jeszcze nie słyszeliśmy. - Pojechał do doktora, bo źle się poczuł. Coś go piekło w klatce. Już od wczoraj czuł się źle, ale nic nie mówił. On lubi zgrywać takiego twardziela, ale dobrze jednak, że pojechał dzisiaj. Zobaczymy, co powie lekarz... - mówił syn Wiesława na fragmencie z najnowszego odcinka. Sam zainteresowany również odniósł się do sytuacji. - Chciałem was zaprosić na dzisiejszy odcinek "Nasz nowy dom", który będzie wyjątkowy dla mnie, bo jak wiecie, na tym odcinku źle się poczułem. Ale co mi dolegało, jak to się wszystko skończyło i przede wszystkim, czy zdążyliśmy z remontem, to musicie dzisiaj oglądać - przekazał Nowobilski. Widzowie programu zaczęli komentować zapowiedź odcinka. "Zdrowia dla pana Wiesia", "Biedny Wiesiu", "Dużo zdrówka" - czytamy.

Wiesław Nowobilski szczerze o Katarzynie Dowbor. "Tęsknimy"

Wkład dziennikarki w "Nasz nowy dom" pozostaje niezapomniany. Widzowie pamiętają jej energię i profesjonalizm. Jak wiemy, Dowbor zastąpiła aktorka, Elżbieta Romanowska, która nie miała łatwych początków w programie. Nowobilski dobrze dogaduje się z nową prowadzącą, ale nie zapomina o prezenterce. - Oczywiście, że tęsknimy za Kasią, bo z Kasią ja się znam prawie osiem lat, także to jest kawał czasu, to nie jest tak, że się pstryknie palcem i po prostu zapomina się o kimś - zdradził Plejadzie. Nawiązał do aktualnego stanu rzeczy. - Ale to nie zmienia faktu, że teraz jest Ela, a Kasia widzę, że się sprawdza w innym programie, w każdej roli się sprawdzi. To jest wspaniała osoba i życzę jej wszystkiego dobrego - podsumował Nowobilski.