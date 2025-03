"You Can Dance" to format, który wrócił do TVN po dziewięciu latach. Skład jurorski został całkowicie zmieniony - od teraz umiejętności taneczne oceniają Mery Spolsky, Ryfa Ri, Bartosz Porczyk i Michał Danilczuk. - Nasz skład jurorski to pełna gama umiejętności i osobowości, a od uczestników będę oczekiwać całej gamy wrażliwości tanecznych. W "You Can Dance" zamierzam mówić tancerzom prawdę, najlepiej jak na dany moment potrafię. Podyskutujemy sobie ze status quo! - tak podsumowała nowy skład Ryfa Ri w rozmowie z TVN. Za nami pierwszy odcinek programu live w odświeżonej formule. Jak wyszło?

Zobacz wideo Danilczuk kiedyś odpadł z "You Can Dance"

"You Can Dance" wywołał burzę w sieci. Uwagi nawet do Dowbora

Po pierwszym odcinku live nie zabrakło pochwał w kierunku Michała Danilczuka. Widzowie docenili jego profesjonalizm i uwagi kierowane do tancerzy. Warto zaznaczyć, że Danilczuk sam uczestniczył w show w 2016 roku. Oberwało się natomiast innym jurorom. "Zastanawiam się, dlaczego ciągle trzech jurorów słodzi, a jedynie Michał mówi coś od rzeczy i faktycznie ocenia taniec, a reszta to podważa w bardzo niemiły sposób" - czytamy jeden z komentarzy na profilu formatu. Nie brakowało także ostrzejszych opinii dotyczących m.in. Macieja Dowbora, nowego prowadzącego. "Szanuję Pana Macieja jako dziennikarza, ale kompletnie nie pasuje do tego formatu. Już na castingach brakowało mu świeżości i luzu w tej grupie roztańczonych ludzi, a tutaj, na żywo... " - czytamy. Część widzów tęskni za starą formułą. "Poprzedni format był dużo lepszy - od samej czołówki po jurorów. Totalnie to nie siedzi i ciężko się to ogląda" - podsumował jeden z nich. Podzielacie ich zdanie?

"You Can Dance". Doszło do niespodzianki w odcinku

Mało kto przypuszczał, że w formacie po latach zagości Agustin Egurrola, dawna twarz programu. Były juror przekazał Danilczukowi kopertę z wynikami podczas odcinka na żywo. - Boję się wstawać, żebyś mnie nie podsiadł - przekazał humorystycznie tancerz, przypominając, że wcześniej przewodniczącym jury był właśnie Egurrola. - Pozwól, że jako starszy kolega dam ci radę. Za chwilę najtrudniejszy moment programu i mam prośbę - spokojnie, powoli, dokładnie. Do jurorów - chciałbym wam pogratulować tego stołu - nareszcie wyglądacie jak jurorzy - przekazał na koniec Egurrola.