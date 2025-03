W nowym, siódmym sezonie "Sanatorium miłości" wiele się dzieje. Już w drugim odcinku Edmund otwarcie wyznał, że darzy Anię silnym uczuciem i jest gotowy na ślub. Natomiast w trzecim epizodzie, w trakcie romantycznej kolacji, zdobył się na odważny gest - uklęknął i się oświadczył. Ania w odpowiedzi stanowczo odrzuciła uczucia mężczyzny, przyznając, że nie widzi ich jako pary.

"Sanatorium miłości" Iwona dosadnie o oświadczynach Edmunda

Niedawna zaskakująca sytuacja w "Sanatorium miłości" wywołała prawdziwą burzę wśród widzów i spontaniczny gest uczestnika show stał się tematem szerokiej dyskusji w sieci. W sprawie postanowiła wypowiedzieć się również Iwona Mazurkiewicz, uczestniczka drugiej edycji randkowego show Telewizji Polskiej. Chociaż kobieta sama znalazła miłość w programie i jest dziś szczęśliwą żoną Gerarda Makosza, to w rozmowie z serwisem tvp.pl nie ukrywała swoich wątpliwości co do decyzji Edmunda. - Moim zdaniem zbyt się pospieszył. Takie działanie może raczej odstraszyć niż zachęcić kobietę do wspólnego życia. Nikt chyba nie jest aż tak szalony, żeby po kilku dniach znajomości podejmować tak ważne decyzje. Zdarza się miłość od pierwszego wejrzenia, ale przecież musi dotyczyć obu stron - wyjawiła kobieta. W ocenie Iwony zachowanie Edmunda mogło wprawić uczestniczkę show Telewizji Polskiej w zakłopotanie. - Bardzo podobała mi się reakcja Ani, która w ujmujący sposób, trzymając Ediego za rękę, powiedziała mu, że nie akceptuje go jako partnera życiowego. Powiedziała to tak, żeby go nie zranić - dodała, chwaląc zachowanie kobiety.

"Sanatorium miłości". Jedna z uczestniczek wystąpiła już w innym programie Telewizji Polskiej

Obecnie emitowana siódma edycja "Sanatorium miłości" nie zwalnia tempa i już w pierwszych odcinkach dostarczyła widzom niespodzianek. Okazuje się, że jedna z uczestniczek, Elżbieta z Goleniowa, skrywała zaskakującą tajemnicę - nie jest to jej pierwsza przygoda z telewizją. W pierwszym odcinku show Telewizji Polskiej ujawniono, że kobieta ma na swoim koncie udział w programie "Jeden z dziesięciu", gdzie dotarła aż do finałowej trójki. Informacja ta zaskoczyła zarówno widzów, jak i pozostałych uczestników programu.