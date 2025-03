"Taniec z gwiazdami" w 16. edycji stawia na mocne nazwiska i wiele niespodzianek. W gronie gwiazd znalazł się Filip Gurłacz, który tańczy z Agnieszką Kaczorowską. Aktor i tancerka znajdują się na świeczniku mediów, co również nie ominęło ich rodzin. Żona Gurłacza nie jest przyzwyczajona do takiego rozgłosu, co ujawnił jeden z informatorów.

Filip Gurłacz nie zatańczy z żoną? "Stwierdziła, że nie będzie podsycać plotek"

Aktor poślubił Małgorzatę Patryn-Gurłacz w 2016 roku. Para doczekała się dwóch synów, Michała i Józefa. Wiemy, że zakochani są w szczęśliwej relacji, jednak informator Pudelka podaje, że nie zobaczymy tej dwójki na parkiecie "Tańca z gwiazdami". "Małgosia wie, że gdyby wystąpiła z Filipem przed milionami telewidzów, mieliby świetną pamiątkę. Ale zainteresowanie, jakie teraz wzbudza ich rodzina, spowodowało, że tego nie chce. Ona nie przywykła do niekończących się artykułów o jej mężu i życia na świeczniku. Stwierdziła, że nie będzie podsycać plotek czy ich gasić, bo każdy jej ruch wygenerowałby tylko lawinę kolejnych komentarzy i nowych doniesień na ten temat"- możemy przeczytać. Wielu liczyło jednak na występ Gurłacza z żoną. Aktor ma zatańczyć w najbliższą niedzielę ze swoim ojcem, co także będzie ciekawym doświadczeniem.

Żona Gurłacza chce pozostać w cieniu? Informator mówi o Kaczorowskiej

Warto zaznaczyć, że jak to już bywa przy "Tańcu z gwiazdami", część par jest podejrzewana o bliską relację także poza parkietem. Gurłacz i Kaczorowska zdementowali te plotki, ale temat i tak nie ucichł. Obecna atmosfera miała skłonić Małgorzatę Patryn-Gurłacz do tego, aby nie brać udział w odcinku z rodzinami. Informator ponadto zwraca uwagę na obecność Kaczorowskiej. "Jakby teraz zatańczyła, to w trio z Agnieszką i wszyscy by ją do niej porównywali. Za kulisami zacierano na to ręce, ale dla niej są granice, których nie chce przekraczać. Jest teraz mocno speszona i nie chciała się poświęcać. Wolała uniknąć zaciągnięcia na parkiet, bo w starciu z profesjonalną tancerką, zdaje sobie sprawę, że mogłaby wypaść troszkę gorzej. A przecież internauci bywają bezlitośni. Woli Filipowi i Adze kibicować najlepiej z kanapy przed telewizorem. Ma do nich zaufanie, zna prawdę i wie, jak działa show-biznes" - czytamy.