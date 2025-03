Małgosia i Paweł poznali się w czwartym sezonie programu "Rolnik szuka żony", a ich uczucie szybko przerodziło się w trwały związek. Dziś zakochani wspólnie wychowują trójkę dzieci: Rysia, Blankę i nowo narodzonego Filipa. Syn uczestniczki programu Telewizji Polskiej przyszedł na świat 4 marca.

"Rolnik szuka żony". Małgosia zaskoczyła nagraniem. Pokazała swój sposób na zapytanie o zostanie chrzestnym

Małgorzata Borysiewicz jest bardzo aktywna w sieci. Na Instagramie obserwuje ją ponad 219 tysięcy osób. Uczestniczka "Rolnika" dba o to, aby mieć stały kontakt ze swoimi fanami i często dzieli się z nimi prywatnymi chwilami ze swojego życia. Tak było, gdy 7 marca pokazała swój powrót do domu ze szpitala po porodzie, a w mieszkaniu czekali na nią najbliżsi z przygotowaną niespodzianką.

Teraz Małgosia podzieliła się z fanami innym ważnym dla niej momentem. Za pośrednictwem relacji na InstaStories pokazała nietypowy sposób, w jaki zapytała bliską jej osobę o zostanie chrzestnym małego Filipa. Na udostępnionym nagraniu widzimy fioletowy balon z napisem: "Czy zostaniesz moim ojcem chrzestnym?". Do wideo uczestniczka programu Telewizji Polskiej dodała podpis sugerujący, że osoba, którą wybrała do tak ważnej roli, zgodziła się przyjąć jej propozycję.

Filipek będzie miał super chrzestnych

- możemy przeczytać na nagraniu.

"Rolnik szuka żony". Małgosia podzieliła się radosną nowiną. Fani ruszyli z gratulacjami

Małgorzata Borysewicz niedługo po narodzinach syna pokazała w mediach społecznościowych urocze zdjęcia małego Filipa. Na jednym z kadrów możemy zobaczyć całą rodzinę w komplecie. Rolniczka do fotografii dodała wymowny podpis. "Filip. 4.03.2025 r. To był czwarty najpiękniejszy dzień w naszym życiu. Radość, emocje, szczęście, miłość" - mogliśmy przeczytać. Fani nie kryli radości i z miejsca zasypali post gratulacjami. "Gratulacje, dużo zdrówka, szczęścia oraz miłości dla całej rodziny", "Gratulacje. Dużo zdrówka, siły i spokoju dla Was", "Niech się zdrowo chowa ", "Piękne zdjęcia. Gratulacje kochani", "Szczęścia i zdrówka dla mamy i Filipka" - pisali rozentuzjazmowani fani w komentarzach.