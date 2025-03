Na samym starcie dziesiątego odcinka "Hotelu Paradise" nie zabrakło krzyku, a to wszystko przez... pająka pod prysznicem. Następnie byliśmy świadkami wzajemnego obgadywania i nieporozumienia, a to wszystko przez to, że Adam pomylił imiona po rozmowie z "ciotką". Jesteście ciekawi, co się wydarzyło? Dziesiąty odcinek trzymał w napięciu od początku do końca.

REKLAMA

Zobacz wideo Edyta Zając poszłaby sama do Hotel Paradise"?

"Hotel Paradise 10". Nerwy przez plotkę i trudne zadanie

Na początku odcinka Adam rozpuścił plotkę, według której Samanti mówi, że uczestnicy chcą wyeliminować Jagodę. - Doszła do mnie ciotka i powiedziała mi, że dużo ludzi chce cię wywalić - przekazał Jagodzie. Miała miejsce jednak pomyłka. Pierwotnie chodziło o nową Amandę... Sytuacja wywołała kilka negatywnych komentarzy w stronę Samanti. - Ciotka to krętaczka, jak prawdziwa ciotka z Ameryki - skomentowała Natalia. - Uważam, że bylibyśmy dużo bezpieczniejsi wszyscy, gdyby ciotka odpadła - rzucił z kolei Wiktor. Co działo się dalej?

Uczestnicy z grupy zagrożonych mieli do czynienia z trudnym fizycznie wyzwaniem - musieli stanąć na słupku nie dość, że na jednej nodze to na dodatek z zasłoniętymi oczami. W tym gronie znaleźli się Hubert, Adrian, Alicja, Tymek, Jagoda i Natalia. Hubert z Adrianem jako pierwsi stracili równowagę. Zwycięzcą okazał się Tymek. Wygraną był przywilej wprowadzenia roszady podczas Rajskiego Rozdania. Tymek nie może jednak wskazać osób z immunitetem, czyli Amandy i Adama, którzy dołączyli do ekipy jako ostatni. Doszło następnie do kłótni podczas obiadu. Między Amandą a Alicją doszło do mało przyjemnej konwersacji. Niektórzy byli zazdrośni o immunitet uczestniczki. Na szczęście chwilę później były przeprosiny ze strony Alicji.

Romantyczny gest Huberta. Co na to Jadzia?

W dziesiątym odcinku nie zabrakło miłego gestu w postaci bukietu. Jadzia została zaskoczona kwiatami od Huberta. - Trochę mi namieszał w głowie - skomentowała. Według Alicji Jadzia nie jest przekonana do uczestnika programu. Jadzia postanowiła porozmawiać z Hubertem na temat tego gestu. Przyznała, że chciałaby poznać Adama. - To też nie znaczy, że nie chciałabyś za cztery dni wrócić do mnie do pary - przekonywał Hubert. Pod koniec odcinka zobaczyliśmy zapowiedź, podczas której Tymek podejmuje decyzję. Jesteście ciekawi, kto będzie z niej niezadowolony?