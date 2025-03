Szapołowska słusznie odpadła z "TzG"? Czytelnicy Plotka zdecydowali

Grażyna Szapołowska wraz z Janem Klimentem tworzyli jedną z parą w 16. edycji "Tańca z gwiazdami". Choć w trzecim odcinku udało im się zebrać 31 punktów od jury, po głosowaniu publiczności byli zmuszeni jednak opuścić program. Wraz z Szapołowską i Klimentem z "TzG" odszedł także Cezary Trybański i Izabela Skierska, którzy przegrali dogrywkę na początku odcinka. Plotek postanowił zapytać swoich czytelników, czy ich zdaniem aktorka słusznie otrzymała najmniej głosów telewidzów, przez co nie zobaczymy już jej na parkiecie.

Grażyna Szapołowska opuściła "Taniec z gwiazdami". Czy słusznie? Czytelnicy Plotka odpowiedzieli

Pytanie o słuszność głosowania telewidzów zamieściliśmy pod artykułem: "Ależ afera! Widzowie grzmią po odpadnięciu Szapołowskiej, a Pavlović dołożyła do pieca". W przeciągu zaledwie czterech godzin od publikacji w ankiecie wzięło udział 506 czytelników Plotka (stan w momencie pisania artykułu - red.). Jak mogliśmy zobaczyć zdecydowana większość internautów zagłosowała za jedną z trzech odpowiedzi. Niemal 69 proc. czytających (352 odpowiedzi) potwierdziło, że Szapołowska słusznie odpadła z "TzG", gdyż inne pary zatańczyły lepiej.

Po drugiej stronie barykady mieliśmy czytelników, którzy nie zgadzają się z tym wyborem lub nie mają na jego temat zdania. Odpowiedź, że aktorka niesłusznie odpadła i powinna zostać w show wskazało 17 proc. osób (86 odpowiedzi). Opcję "ciężko powiedzieć" zaznaczyło przy tym także 13 proc. internautów (68 odpowiedzi).

Tak fani Grażyny Szapołowskiej zareagowali po jej odejściu z programu. "Skandal!"

Gdy ogłoszono, że parą opuszczającą program tworzy duet Szapołowskiej i Klimenta, wielbiciele aktorki prędko zaczęli komentować ich zdaniem niesprawiedliwy werdykt w mediach społecznościowych. "Wielka szkoda. Tańce pani Grażyny były takie… Jej... Pełne klasy, świadome, dojrzałe. Były prawdziwe. Może nie zawsze były perfekcyjne, ale każdy jej taniec wzbudzał we mnie podziw i zaufanie", "Nie zgadzam się z werdyktem i jest mi cholernie szkoda. To jest program rozrywkowy i szczerze Szapołowska to największa gwiazda tej edycji", "Szkoda, bo miała za tydzień zatańczyć z wnuczką", "Skandal!" - mogliśmy przeczytać pośród ich wpisów.