Nie da się ukryć, że programy randkowe są uwielbiane przez wielu. Widzowie chętnie śledzą poczynania uczestników, którzy chcą znaleźć miłość. W 2023 roku Netflix postawił na nakręcenie polskiej wersji "Love Never Lies" - program doczekał się trzech sezonów i stał się w kraju istnym hitem. To nie koniec rewelacji jeśli chodzi o tę platformę streamingową. Widzowie z pewnością oszaleją z radości, gdy dowiedzą się, że kolejny format doczeka się polskiej edycji. Chodzi o uwielbiany przez widzów format "Love is Blind".

"Lobe is Blind" w Polsce! Netflix ogłosił polską edycję

Program "Love is Blind" zadebiutował na platformie streamingowej w 2020 roku i od razu zdobył rzeszę fanów. W Stanach Zjednoczonych show zyskał ogromną popularność - łącznie powstało osiem sezonów, z czego ostatni miał premierę w lutym tego roku. Format doczekał się łącznie aż 11 edycji w różnych krajach - Argentynie, Brazylii, Japonii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemczech, Meksyku oraz na Bliskim Wschodzie. Już wiemy, że show będzie mieć swój debiut we Francji i Włoszech. To nie koniec rewelacji. Jak wynika z informacji prasowej przekazanej przez platformę streamingową, ruszyły już castingi do polskiej edycji programu. Już wiemy, że Netflix "poszukuje kobiet i mężczyzn, którzy pragną stworzyć trwały, oparty na głębokim uczuciu związek na życie". Odważni mogą się już zgłaszać, by przeżyć przygodę w programie.

Netflix przeprowadzi randkowy eksperyment w Polsce. O co chodzi w programie "Love is Blind"?

Na czym polega fenomen formatu, który podbił serca widzów niemal w każdym zakątku świata? Uczestnicy programu zostają całkowicie odcięci od świata zewnętrznego i zamknięci w "kapsułach", które połączone są ze sobą ścianami. W ten sposób poznają pozostałych singli, których jednak nie mogą zobaczyć. Później mogą zdecydować, czy chcą kontynuować relację i się zaręczyć. Dopiero po tym kroku potencjalnie dopasowani pod względem charakteru uczestnicy zobaczą się pierwszy raz. Następnie zamieszkują razem i sprawdzają, czy faktycznie do siebie pasują. Przy ślubnym kobiercu muszą zdecydować, czy są sobie pisani i faktycznie "miłość jest ślepa".