'Taniec z gwiazdami'. Na parkiecie pełno emocji. Kaczorowska i Gurłacz w sensualnym tańcu

W trzecim odcinku 16. edycji "Tańca z gwiazdami", który został wyemitowany przez telewizję Polsat 16 marca, pary zaprezentowały pełne pasji latynoskie tańce. Na parkiecie mogliśmy zobaczyć najbardziej egzotyczne style, takie jak kizomba, zouk czy bachata. Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz zdecydowanie skradli show, otrzymując od jurorów maksymalną notę - 40 punktów.

"Taniec z gwiazdami". Agnieszka Kaczorowska o nowym doświadczeniu na parkiecie

Agnieszka Kaczorowska mimo swojego wieloletniego doświadczenia tanecznego, na kilka godzin przed występem w "Tańcu z gwiazdami", przyznała, że kizomba była dla niej zupełnie nowym wyzwaniem. Aktorka podzieliła się na Instagramie swoimi obawami i relacją z intensywnych przygotowań. - Ja też pierwszy raz tańczę kizombę, pierwszy raz w życiu tutaj z nim na tym parkiecie w "Tańcu z gwiazdami". No i troszkę się tam pouczyliśmy podstawowych kroków od takiego Przemka - wyjawiła, a następnie dodała. - Dla mnie to jest mega trudne, ponieważ w tańcu towarzyskim - czy to w tańcach latynoamerykańskich, czy w standardowych - wszystko jest podciągnięte, pupa schowana, brzuch schowany i wszystko dzieje się w tej płaszczyźnie, nawet jak kręcimy biodrami - wyznała gwiazda w sieci.

"Taniec z gwiazdami". Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz zaskoczyli jurorów i fanów

Chociaż nauka kizomby była dla Agnieszki Kaczorowskiej nie lada wyzwaniem, to na parkiecie wraz z Filipem Gurłaczem zaprezentowali niezwykle sensualny i emocjonalny taniec, który zachwycił zarówno jury, jak i publiczność. - Było gęsto! - skomentował wymownie Rafał Maserak, podkreślając intensywność emocji. Fani programu również nie kryli zachwytu i wyrazili swój entuzjazm na facebookowym profilu programu. "I tego właśnie brakowało mi w wielu pokazach innych par. Sam taniec Filipa i Agnieszki nie potrzebował zbędnych fajerwerków, spektakularnych podnoszeń, czy dodatkowych tancerzy (...)", "Najlepszy występ jak dotąd i całkowicie zasłużona 40!(...)", "Rewelacyjny występ! Oglądałam na jedynym oddechu. Jak dla mnie para finałowa!" - pisali rozentuzjazmowani fani w komentarzach.