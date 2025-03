27 lutego program "Hotel Paradise" wrócił na ekrany. Tym razem w roli prowadzącej widzowie mogą oglądać Edytę Zając, która zastąpiła Klaudię El Dursi. To jednak nie koniec zmian w formacie. Wprowadzono nową zasadę. Uczestnicy "Hotelu Paradise" mogą łączyć się w pary bez względu na płeć. Decyzja produkcji spotkała się z różnymi opiniami widzów. "Co to ma być?", "Te zasady nie mają sensu", "Tragedia" - czytaliśmy na oficjalnym profilu "Hotelu Paradise". Na temat reakcji fanów formatu wypowiedziała się ostatnio prowadząca Edyta Zając.

"Hotel Paradise". Edyta Zając o odbiorze programu. "Troszkę mnie zdziwiła ta niska tolerancja"

Edyta Zając porozmawiała ostatnio z portalem Party.pl. Przyznała, że była zaskoczona reakcją widzów na zmiany w produkcji dotyczącej par jednopłciowych. "Troszkę mnie zdziwiła ta niska tolerancja, że widzowie się do pewnych rzeczy przyzwyczaili, do pewnych ram 'Hotelu Paradise', ale wszystko idzie do przodu" - powiedziała prowadząca format. Edyta Zając jest zdania, że nie można zbyt szybko i pochopnie oceniać nowych uczestników. "Z pełną świadomością, kiedy przygotowywałam się do prowadzenia dziesiątej edycji, dostałam listę uczestników (...), dlatego miałam świadomość, że są tam też osoby biseksualne. Ja jako osoba tolerancyjna daję każdemu taki kredyt zaufania i myślę sobie, że nie można oceniać po pierwszych momentach, bo trzeba zagłębić się w historię tych osób. Kredyt zaufania tym zmianom się należy" - skwitowała w rozmowie z portalem Party.pl.

"Hotel Paradise". Edyta Zając o porównaniach do Klaudii El Dursi. Tak na nie reaguje

Od samego początku "Hotel Paradise" prowadziła Klaudia El Dursi. Nic więc dziwnego, że fani porównują Edytę Zając do poprzedniej gospodyni. Jak modelka reaguje na takie komentarze? - Liczyłam się z tym, że będą takie porównania. Miałam dwie opcje na stole, mogłam się zgodzić lub nie. Fajne jest to, że wydźwięk przekazania tej pałeczki przez Klaudię był w bardzo pozytywnym tonie, bo myślę, że byłoby mi o wiele trudniej, gdyby coś komuś zostało odebrane, a tutaj wiemy, że ja nikomu nic nie zabrałam, nie zabrałam w tym przypadku Klaudii roli prowadzącej "Hotelu Paradise" - stwierdziła Edyta Zając w rozmowie z portalem Jastrząb Post.