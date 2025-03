Maciej Kurzajewski w duecie z ukochaną, Katarzyną Cichopek, tworzą jedną z trzech par prowadzących "halo tu polsat". 16 marca dziennikarz pojawił się w śniadaniówce, ale tym razem nie zobaczyliśmy go w roli prezentera. Kurzajewski brylował w kuchni u boku Lenki Klimentovej, z którą występował w "Tańcu z gwiazdami" - para odpadła w drugim odcinku. Widzowie nie mają jednak dla dziennikarza dobrych wiadomości. Zobaczcie, jakie opinie pojawiły się po niedzielnym odcinku.

Maciej Kurzajewski pojawił się w kuchni "halo tu polsat". Widzowie zniesmaczeni odcinkiem

Kulinarny kącik pojawia się we wszystkich programach śniadaniowych - to i w "halo tu polsat" go również nie zabrakło. Tym razem w kuchni zobaczyliśmy jednak nie Mateusza Gesslera czy Ewę Wachowicz, a Macieja Kurzajewskiego i Lenkę Klimentovą. Duet, który jeszcze niedawno walczył o Kryształową Kulę, zaprezentował widzom czeskie przysmaki. Przygotowywali smażony ser z frytkami. Tancerka przyznała, że nie gotuje, "ale zaczęła od dzisiaj". Dziennikarz pochwalił się wiedzą na temat serów.

Widzowie nie zwrócili jednak uwagi na popisy kulinarne tej dwójki, a na... chaos w studiu. I to nie tylko w ich wykonaniu - swoje trzy grosze dorzucili również inni goście, którzy wprowadzali zamęt w programie, który mimo wszystko emitowany jest na żywo. "Mój Boże, dzisiaj w programie chaos, przekrzykiwanie, przerywanie sobie nawzajem. Weźcie to pod uwagę w następnym programie", "Źle się słucha, jak wszyscy naraz mówicie. Jeden wielki hałas w telewizji", "Co za bałagan dziś, hałas, że aż głowa boli, ludzie nie mówcie wszyscy naraz. Masakra dziś jest. Przełączam kanał" - grzmieli w mediach społecznościowych śniadaniówki fani. Niektórzy byli zadowoleni z występu pary. "Bardzo ich lubię w takiej roli, ale pan Maciej świetny kucharz. Widać, że ma pojęcie o gotowaniu", "Miło zobaczyć Lenkę z Maćkiem! Jesteście super, dobra, ciepła energia!" - pisali internauci.

Maciej Kurzajewski tęskni za "Tańcem z gwiazdami"? Tak wywija z ukochaną

Gospodarze "halo tu polsat" ekscytowali się łazienką, którą udało im się wykończyć. Zdecydowali się na nagranie filmiku, na którym pląsali do viralowego hitu "Anxiety". W tańcu towarzyszył im... mop, którym gwiazda "M jak miłość" polerowała podłogę. Może gdyby dziennikarz zdecydował się na częstsze towarzyszenie ukochanej podczas sprzątania, jego przygoda z "Tańcem z gwiazdami" potrwałaby dłużej? Taneczne popisy zakochanych skomentowała Lenka Klimentova, z którą, jak już wspominaliśmy, Kurzajewski tworzył duet w programie. "Jesteście najlepsi" - stwierdziła.