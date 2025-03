Siedmiolatka zszokowała jurorów "Mam talent!". "Jesteś geniuszem"

"Mam talent!" powrócił na antenę TVN z nowym sezonem na początku marca 2025 roku. W 16. edycji jednego z najpopularniejszych show znów możemy oglądać w składzie jury Agnieszkę Chylińską, Julię Wieniawę oraz Marcina Prokopa, którym jako prowadzący towarzyszą Agnieszka Woźniak-Starak i Jan Pirowski. Wyemitowany 15 marca trzeci odcinek sezonu przysporzył telewidzom wiele emocji. Wszystko za sprawą szybko wciśniętego przez jurorów złotego przycisku.

"Mam talent!" wróciło. Siedmiolatka dostała największe wyróżnienie od jurorów

Choć akrobatyczny występ Infinity Group z początku trzeciego odcinka zdążył zachwycić jury "Mam talent!", oceniający nie byli gotowi na to, co jeszcze ich czeka. Zaraz po pokazie, który zgarnął trzy razy "tak", na scenie pojawiła się siedmioletnia Diana Kwit, która zaprezentowała przed publicznością arytmetykę mentalną. Dziewczynka wyjawiła, że potrafi liczyć, podczas gdy śpiewa, tańczy, a nawet i recytuje wiersze. Gdy tylko Diana o tym opowiedziała, jury nie kryło zaskoczenia. Wtem siedmiolatka zaczęła prezentować swoje zdolności, oczywiście za każdym razem podając dobry wynik.

Zszokowani jurory zaproponowali wtedy, że chcą przetestować jej zdolności z użyciem własnego sprzętu - kalkulatora Marcina Prokopa. Julia Wieniawa podała dziewczynce liczby, które musiała do siebie pododawać, jak i poodejmować. Diana prędko podała poprawny wynik. - Jezu, zrobiłaś to szybciej niż mój kalkulator - skomentował Prokop. Będąca pod wrażeniem umiejętności dziewczynki widownia, klaszcząc, wstała z miejsc. - Jesteś po prostu geniuszem. Dla mnie to jest czarna magia i to już od razu ci mówię, że mi imponowało wszystko - dodała przy ocenie Chylińska. Nikogo nie zdziwił więc fakt, że z możliwości wciśnięcia złotego przycisku postanowiła po chwili skorzystać Julia Wieniawa. - Mamy to! - skomentowała stojąca za kulisami ze wzruszoną rodziną Diany Agnieszka Woźniak Starak.

To kolejny złoty przycisk w nowej edycji "Mam talent!". Wcześniej dostał go 12-latek

Przypomnijmy, że złoty przycisk został wciśnięty także w drugim odcinku bieżącego sezonu "Mam talent!". Zrobił to wtedy jednak prowadzący Jan Pirowski, którego zachwyciły umiejętności wokalne 12-letniego Krystiana Leśnika. - Brawo! Dostałeś najlepszy werdykt, najlepszą ocenę i na nią zasłużyłeś. Wszystkiego dobrego dla ciebie i twoich bliskich! - powiedziała po występie chłopaka Agnieszka Chylińska.