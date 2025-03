TV Republika się doigrała. Liczba kar finansowych jest zatrważająca

Początek roku 2025 przyniósł pozytywne wieści pracownikom Telewizji Republika. Według danych przekazanych przez Nielsen Media, kanał pod kierownictwem Tomasza Sakiewicza wyprzedził TVN24 w liczbie widzów. Na tym jednak koniec sielanki, gdyż telewizja jest zmuszona wprowadzić konkretne zmiany. Wszystko przez nałożone na nią kary przez KRRiT.

Telewizja Republika bije rekordy... kar finansowych. Ostatnie trzy grzywny nałożono w zaledwie trzy dni. Na tym nie koniec

Nie da się ukryć, że nagły wzrost oglądalności może się wiązać także z kontrowersyjnymi treściami i wypowiedziami na antenie, z którymi kojarzona jest stacja. Choć w stronę TV Republika regularnie padają zarzuty o brak obiektywizmu i promowanie kontrowersyjnych treści, producenci zdają się pozostawać niewzruszeni. Mimo to, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) nałożyła na stację karę za obraźliwe słowa, które padły w programie "Mówi się". Chodzi o wulgarną wypowiedź jednej z widzek, która miała nie doczekać się odpowiedniej reakcji ze strony gospodarza. - Postępowanie dotyczyło audycji "Mówi się" wyemitowanej 7 marca 2024 r., w której prowadzący w niewystarczający sposób zareagował na obraźliwą, nienawistną wypowiedź osoby dzwoniącej do studia - tłumaczyła Teresa Brykczyńska, rzeczniczka prasowa KRRiT.

To jednak nie wszystko. Podczas ostatniej konferencji prasowej, Maciej Świrski, szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ujawnił kolejne niepokojące informacje dotyczące TV Republika. Okazuje się, że stacja od początku roku otrzymała dotąd aż 21 kar finansowych. Co więcej, ostatnie trzy grzywny na łączną kwotę 71 tysięcy złotych zostały nałożone w zaledwie kilka dni. Jak donoszą media, KRRiT prowadzi kolejne postępowanie dotyczące audycji z 23 lipca 2024 roku, w której widz wygłosił mowę nienawiści, a prowadzący Jacek Sobala nie pokwapił się, by odpowiednio zareagować. Świrski poinformował także, że zwrócił się do nadawcy w sprawie używania określenia "nielegalna TVP" w materiałach emitowanych przez stację. - Stanowisko KRRiT jest takie, że jeżeli mówimy o prawach autorskich, to powinno być podane wprost: "Źródło: TVP" - tłumaczył przewodniczący KRRiT.

Telewizja Republika zmieni nazwę?

Ogromna fala skarg napłynęła do KRRiTV wraz z początkiem roku 2025, a tych ostatecznie było ponad 18 tysięcy. Wszystko za sprawą relacji z finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, które były transmitowane przez TV Republika oraz wPolsce24. Jurek Owsiak stał się wówczas celem ataków w materiałach emitowanych przez stację, co wywołało silny sprzeciw widzów. Działania TV Republika w końcu doprowadziły niebezpiecznych sytuacji. W jednym z przypadków 71-letni mężczyzna usłyszał zarzuty za groźby karalne i znieważenie Owsiaka, tłumacząc swoje zachowanie materiałami emitowanymi przez TV Republika. W międzyczasie KRRiT zgodziła się na zmianę nazwy stacji na "Republika" oraz na zmianę jej profilu z uniwersalnego na informacyjno-publicystyczny, co ma na celu podkreślenie nowego charakteru stacji.