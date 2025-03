"Kiler" to komedia z 1997 roku, która podbiła serca Polaków. Została wyreżyserowana przez Juliusza Machulskiego. Zaledwie dwa lata po premierze wypuszczono sequel filmu - "Kiler-ów 2-óch". W obu częściach widzowie zobaczyli Joannę Samojłowicz. Aktorka wcieliła się w rolę pięknej blondynki, która zabawiała się w jacuzzi w towarzystwie Jerzego Kilera (Cezary Pazura) oraz Stefana "Siary" Siarzewskiego (Janusz Rewiński). Samojłowicz próbowała także swoich sił jako modelka i brała udział w sesjach zdjęciowych. Później jednak całkowicie odcięła się od świata show-biznesu.

"Kiler". Tym zajmuje się Joanna Samojłowicz. Motywuje swoich obserwatorów

Joanna Samojłowicz ma obecnie 50 lat i prężnie działa w mediach społecznościowych. Była aktorka publikuje na swoim instagramowym profilu treści, z których można wywnioskować, że zajmuje się marketingiem w sieci. "Lider i kobieta sukcesu w marketingu sieciowym. Pomogę ci rozwinąć biznes online spełnić marzenia" - czytamy w opisie konta Samojłowicz. Gwiazda "Kilera" chętnie publikuje swoje zdjęcia. Ostatnio zaprezentowała swoim obserwatorom fotografię z wakacji. W opisie podzieliła się motywacyjnymi słowami. "Wielkie rzeczy zaczynają się od odwagi, by wyjść poza schematy i uwierzyć, że niemożliwe jest tylko wyzwaniem. Niemożliwe jest tylko w twojej głowie. Świat należy do tych, którzy mają odwagę marzyć i działać!" - napisała. Oprócz rozwijania kariery Samojłowicz skupia się także na rodzinie. Była modelka ma dwójkę dzieci z Jackiem Samojłowiczem, z którym rozwiodła się w 2003 roku.

"Kiler". Powstanie trzecia część filmu? Cezary Pazura zaintrygował fanów

W 2022 roku Cezary Pazura udzielił wywiadu, w którym wspomniał o trzeciej części filmu "Kiler". - Jeśli chodzi o "Kilera", to musimy to zrobić. Ja bym chciał. Potrzebny jest dobry pomysł i świetny scenariusz, rozmawiałem z Juliuszem Machulskim, który jest za tym, żeby to powstało, ale on nie chce tego robić. On może podjąć się roli opiekuna merytorycznego, mentora, ale chciałby, żeby ktoś spojrzał na to świeżym okiem. To musi być inny film, ale równie dobry. Pracujemy nad tym… Już wiem, o czym będzie - powiedział dla Wirtualnej Polski. Myślicie, że Joanna Samojłowicz zgodziłaby się na powrót do produkcji?