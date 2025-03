Dorota i Waldemar spotkali się w programie "Rolnik szuka żony". Początkowo bohater dziesiątej edycji postanowił budować przyszłość z Ewą. Wszystko zmieniło się w finałowym odcinku. Wtedy okazało się, że to Dorota skradła serce mężczyzny. Jakiś czas później zakochani zamieszkali razem, a we wrześniu 2024 roku na świat przyszła ich pociecha, Dominika. O tym fakcie poinformowała produkcja randkowego show "Rolnik szuka żony". Wydawać by się mogło, że między Dorotą i Ewą nie było szansy na przyjaźń. Nic bardziej mylnego. W sieci pojawił się szokujący wpis.

Zobacz wideo Kamila Boś z "Rolnik szuka żony" walczy ze stereotypami. Wspomina o komentarzach pełnych hejtu

"Rolnik szuka żony". Dorota złożyła życzenia dawnej konkurentce. Szokujące, co napisała

Wszystko wskazuje na to, że Ewa i Dorota z programu "Rolnik szuka żony" pałają do siebie dużą sympatią. Kobiety nie patrzą na fakt, że obie kiedyś konkurowały o Waldemara. Jeszcze niedawno Ewa wypowiadała się o Dorocie w samych superlatywach na Instagramie. "Spędziłyśmy trochę czasu razem. Polubiłyśmy się, dużo rozmawiałyśmy, był śmiech, łzy, wspólne aktywności. Wzajemnie się szanowałyśmy. Podziwiam ją jako kobietę (za szczerość, wrażliwość, za pracowitość, poczucie humoru). Życzę jej jak najlepiej" - wyznała. Teraz, to Dorota zaczepiła Ewę w sieci. Na InstaStories pojawiły się życzenia dla koleżanki z programu. Na udostępnionym zdjęciu Ewa trzymała córkę Doroty i Waldemara. "Wszystkiego najlepszego Ewusiu. Spełnienia marzeń" - czytamy.

"Rolnik szuka żony". Dorota uchyliła rąbka tajemnicy na temat związku z Waldemarem. Padły szokujące słowa

Dorota z programu "Rolnik szuka żony" rzadko kiedy gryzie się w język w mediach społecznościowych. Jakiś czas temu zorganizowała transmisję live na Instagramie. Na początku nie była chętna na długie odpowiedzi na pytania fanów. Później pojawił się wątek Ewy. Padło pytanie o przeszłość partnera w programie "Rolnik szuka żony". "Jak się czujesz, jak Waldek najpierw wybrał Ewę, a jak mu z nią nie wyszło, to wybrał ciebie jako opcję?" - dopytywał internauta. Dorota odpowiedziała dosadnie. - Zostawię to bez komentarza, co napisała... Nie jestem opcją, żadną, nawet dziesiątą - skwitowała. ZOBACZ TEŻ: Małgosia z "Rolnik szuka żony" przemówiła po porodzie. Miała do przekazania ważną wiadomość