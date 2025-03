To nie koniec zmian w "Dzień dobry TVN". Ekipa programu śniadaniowego właśnie się powiększyła. Muzyk, o którego chodzi, w przeszłości miał już styczność z telewizją. Czym teraz się zajmie? Producenci właśnie wyjawili szczegóły.

Wojciech Łozowski dołącza do ekipy "DDTVN". Nie uwierzycie, czym będzie się zajmować

Osobą, która właśnie dołączyła do "DDTVN" jest Wojciech Łozowski. Wiadomo już, że wokalista i były członek zespołu Afromental od teraz na wizji będzie zajmował się tematami muzycznymi. Jego podstawową misją będzie tworzenie atrakcyjnych treści, które trafią zarówno do młodszej, jak i starszej widowni. Czy dla Łozowskiego będzie to wyzwanie? Do jego zadań należeć będą bowiem docieranie na koncerty i festiwale, a tym samym relacjonowanie ich, a także przeprowadzanie wywiadów z interesującymi polskimi i zagranicznymi artystami docieraniu na koncerty i festiwale. Co ważne, 40-latek skupi się również na odkrywaniu i promowaniu niszowych twórców, których muzyka jest ciekawa, a jednak nie zyskuje szerokiego rozgłosu w mainstreamie. Jak myślicie, poradzi sobie w roli dziennikarza muzycznego?

Przypomnijmy, że w 2005 roku Łozowski został prezenterem stacji MTV. Co ciekawe, wokalista ma już za sobą wywiady z największymi gwiazdami sceny, m.in. z członkami zespołu Depeche Mode, The White Stripes i z raperem Busta Rhymes. Większość widzów z pewnością kojarzy go z roli jurora w programie "Must be the music" w latach 2011–2013.

Wojciech Łozowski wraca do tworzenia muzyki? Miał długą przerwę

W latach 2004-2017 Wojciech Łozowski był liderem i wokalistą zespołu Afromental. Po odejściu z grupy skupił się na rozwoju solowej kariery muzycznej. Wkrótce jednak zdecydował się na przerwę, która potrwała aż siedem lat. Pod koniec 2024 roku piosenkarz zaskoczył wszystkich wyznaniem. - Okazało się, że jak się zrobi krok w tył na jakiś czas, to potem nie jest tak łatwo wrócić. Musiałem pójść na terapię, przepracować w trochę głowie. Skąd we mnie ten strach, skąd we mnie ta presja? - zaczął w rozmowie z "DDTVN". Następnie zdradził, że planuje wrócić do tworzenia muzyki. - Wydaje mi się, że w końcu jestem w miejscu, z którego mogę ruszyć. Czuję się dużo dojrzalszy. Przeżyłem wiele różnych rzeczy. Wzlotów, upadków, różnych związków, chorób. Wracam do kreowania, do tworzenia - podsumował w reportażu Mateusza Jarosławskiego.