Na profilu programu "Nasz nowy dom" na Instagramie pojawiły się zdjęcia pani Izy i jej mieszkania. Bohaterka i dwójka jej dzieci to ofiary przemocy domowej. Ich historia poruszyła wielu internautów. Pod wpisem pojawiło się mnóstwo wyrazów współczucia i wsparcia, ale także sporej krytyki w kierunku produkcji.

Bohaterka "Nasz nowy dom" była ofiarą przemocy domowej. "Podjęła walkę o normalne życie"

Na Instagramie "Nasz nowy dom" czytamy, że bohaterce programu udało się zawalczyć o przyszłość dla siebie i swoich dzieci. Pani Izie udało się załatwić kredyt na nowe mieszkanie, ale nie starczyło już środków na gruntowny remont. "Kobieta i jej dzieci - Kasia i Bartek byli ofiarami domowej przemocy fizycznej i psychicznej. Pani Iza podjęła walkę o normalne życie. Odeszła od męża, za cudem zdobyty kredyt kupiła najtańsze mieszkanie w mieście. Niestety, zabrakło już pieniędzy na remont. Nieszczelne okna, zawilgotniała łazienka, brak ciepłej wody - to problemy, z którymi żyją na co dzień" - czytamy w opublikowanym poście.

Produkcja "Nasz nowy dom" w ogniu krytyki. "Wyciąganie brudów na całą Polskę"

Opublikowany post bardzo poruszył internautów. Jednak poza wyrazami wsparcia pojawiły się krytyczne głosy w kierunku produkcji programu. Niektórzy zarzucali, że takie zdjęcia i opisy tylko pogłębiają traumę bohaterki i jej dzieci. "Po co zmuszacie dzieci do mówienia źle o rodzicu? Po co do cholery pogłębiacie traumę!?, "Masakra. Ela psycholog terapeuta. Trauma wyciągana na całą Polskę. Bardzo profesjonalne", "Super, że pomagacie i remontuje cię, ale wyciąganie brudów na całą Polskę i upokarzanie ludzi jest niepotrzebne", "Bardzo dobrze, że się w końcu mówi głośno o przemocy...", "Na pewno inne warunki przyniosą ulgę tej rodzinie, ale tej dziewczynce przydałaby się pomoc psychologa, żeby jej pomógł wyjść z tej okropnej traumy" - czytamy w komentarzach.

Potrzebujesz pomocy?

Doświadczasz przemocy domowej? Szukasz pomocy? Możesz zgłosić się na przykład do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Bezpłatna infolinia czynna jest całodobowo pod numerem telefonu 800 12 00 02. Więcej informacji znajdziesz na tej stronie.

Jeśli występuje zagrożenie życia - dzwoń na numer alarmowy 112.