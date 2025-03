W sieci pojawiła się niezwykle smutna informacja. Nie żyje Paul Danan. Mężczyzna dał się poznać w programach, takich jak "Love Island" i "Big Brother". Występował w brytyjskich edycjach formatów. Odszedł 15 stycznia 2025 roku. Miał zaledwie 46 lat. Wiadomość została przekazana przez jego menedżera. Wiadomo, jaki był powód śmierci.

Zobacz wideo Tajemnicza śmierć byłej uczestniczki „Top Model". Nie wiadomo, jak zginęła

Nie żyje gwiazdor brytyjskiego "Love Island". Miał 46 lat

Jak podało BBC, przyczyną śmierci Paula Danana była mieszanka narkotyków. Dodatkowo, do odejścia mężczyzny przyczyniło się zażywanie benzodiazepiny. 46-latek został znaleziony martwy w swoim domu w Bristolu przez ukochaną. Jego walka z uzależnieniem była dobrze znana fanom. Paula Danan występował nie tylko w reality show, ale także w serialach. Popularność przyniosła mu rola w formacie "Hollyoaks" w latach 90. "Z ciężkim sercem dzielimy się tragiczną wiadomością o odejściu Paula Danana w wieku zaledwie 46 lat. Znany ze swojej obecności w telewizji, wyjątkowego talentu i niezachwianej życzliwości, Paul był latarnią światła dla tak wielu. Jego przedwczesne odejście pozostawi niezastąpione pustki w życiu wszystkich, którzy go znali. W tym trudnym czasie uprzejmie prosimy o szacunek i prywatność dla rodziny, przyjaciół i współpracowników Paula. W tej chwili nie będziemy udzielać żadnych dalszych komentarzy" - brzmiało oświadczenie na temat śmierci Paula przekazane dla BBC.

Paul Danan nie żyje. W sieci napływają kondolencje i smutne wpisy

W mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo wpisów chwytających za serce. Osoby, które miały możliwość współpracowania ze zmarłym, zabrały głos w sieci. Bliscy podkreślili, że Paul Danan był dobrym człowiekiem, za którym wiele osób będzie tęsknić. "Tak smutno czytać o śmierci Paula Danana. W dzisiejszych czasach fałszu i fałszywych ludzi, był on szczerym i troskliwym człowiekiem, który po prostu chciał zadowolić wszystkich. Cudowny, ciepły człowiek, za którym będzie tęsknić wielu. Spoczywaj w pokoju, kolego", "Chciałem powiedzieć kilka słów, aby dołożyć swoją cegiełkę do utrzymania jego pozytywnej pamięci, ponieważ niezależnie od jego zmagań, zmagań, które znam tylko dobrze, i niezależnie od tego, co piszą w mediach, był dobrym, miłym człowiekiem. Będzie mi brakowało wiadomości od ciebie, kolego" - czytamy na platformie X. ZOBACZ TEŻ: Nie żyje gwiazda Alibabek. Koleżanki z zespołu we wzruszających słowach pożegnały Grochowską

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli borykasz się z uzależnieniem lub chcesz dowiedzieć się, jak możesz pomóc osobie bliskiej, możesz skontaktować się ze specjalistami, którzy dyżurują pod tymi numerami:

Ogólnopolski Telefon Zaufania uzależnienia (codziennie w godzinach 16-21): 800-199-990

Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne (codziennie w godzinach 17-22): 800-889-880

Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol (od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20): 801-140-068

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (całą dobę): 800-120-002

Więcej informacji znajdziesz na stronach Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.