O tym, że trwają prace nad przygotowaniem planu szkoleń wojskowych, Donald Tusk poinformował 7 marca. 11 marca premier przekazał więcej szczegółów, podkreślając, że będą one dobrowolne. - Musimy zwiększyć możliwości państwa, aby każdy zainteresowany, każda zainteresowana szkoleniem wojskowym mógł lub mogła w takim szkoleniu uczestniczyć - mówił. Jak wynika z ustaleń reportera TVN24 Artura Molędy, szkolenia będą dostępne w trzech trybach: jednodniowym, trzydniowym lub miesięcznym.

REKLAMA

Zobacz wideo Co wiadomo na ten temat?

"Szkło kontaktowe". Tomasz Sianecki chce wziąć udział w trzydniowym szkoleniu wojskowym

Temat szkoleń wojskowych został poruszony również we wtorkowym wydaniu "Szkła kontaktowego". Tomasz Sianecki, który prowadził to wydanie programu, powiedział na antenie, że sam zainteresował się tą kwestią. - Chciałem złożyć bardzo poważną i publiczną deklarację - zaczął. - I tu nie żartujemy? - dopytywał go współprowadzący Tomasz Jachimek, a Sianecki podkreślił, że mówi w pełni poważnie.

Na trzydniowe przeszkolenie, sprawdzę i obiecuję, że się zapiszę. Tu składam poważną deklarację i naprawdę to zrobię

- przekazał prowadzący "Szkła kontaktowego". Sianecki zwrócił jednak uwagę, że w jego przypadku przeszkodą może okazać się wiek. Dziennikarz w grudniu ubiegłego roku skończył 64 lata, a z dotychczas podanych informacji wynika, że zapowiadane szkolenia wojskowe dotyczą osób między 18. a 60. rokiem życia.

"Szkło kontaktowe" z nowym komentatorem

W ostatnim czasie w "Szkle kontaktowym" nastąpiły spore zmiany. W 2024 roku z ról komentatorów w programie zrezygnowali Grzegorz Markowski oraz Katarzyna Kasia. Dołączyli do niego za to Marcin Bisiorek, Aleksandra Przegalińska oraz Aleksandra Walczak. Sporym zaskoczeniem dla widzów mogła być także informacja, która trafiła do mediów na początku marca. W "Szkle kontaktowym" jeszcze w tym samym miesiącu mamy zobaczyć Piotra Gąsowskiego, do tej pory związanego z Polsatem. Prezenter zapewnił jednak, że udział w programie TVN nie wpłynie na jego zobowiązania wobec konkurencyjnej stacji. - Bardzo się cieszę i wręcz ekscytuję faktem, iż dołączam do zespołu "Szkła kontaktowego". To jest program, który oglądam od samego początku jego powstania i zawsze z radością temu programowi i wszystkim jego twórcom kibicowałem - powiedział w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl.