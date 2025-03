"Nasz nowy dom" to za każdym razem dawka łez, wzruszenia, zaskoczenia, a czasami przerażenia, w jak trudnych warunkach muszą żyć niektórzy uczestnicy programu. 13 marca wyemitowany zostanie odcinek, którego bohaterką jest pani Iza. Kobieta żyje w lokum, w którym nie ma ciepłej wody. Zdjęcia z jej mieszkania wstrząsnęły widzami i to jeszcze przed emisją odcinka. Właścicielka zdecydowała się ustosunkować do komentarzy, które ją zabolały.

"Nasz nowy dom". Widzowie piszą wprost: Coś okropnego

"Zobaczcie mieszkanie, z którym przyjdzie się zmierzyć naszej ekipie już w ten czwartek. Największe wyzwanie to cała hydraulika i elektryka… bo wyobraźcie sobie, ale nie wiadomo dlaczego w kuchni w bloku, nie ma ciepłej wody, a w wannie brak odpływu? Sprawdźcie, jak poradzą sobie z tym ekipa Wiesława i Marta już w czwartek o 20:10" - czytamy na Instagramie Polsatu. Na zdjęciach widać łazienkę do generalnego remontu, zepsutą instalacja, szafki do wymiany i wiele innych części, które poruszyły internautów. "Coś okropnego", "Coś strasznego", "Ja tego nie rozumiem. Dlaczego takie rzeczy jak brak odpływu, czy przeciekające, zardzewiałe rury mieszkańcy nie zgłoszą do ADM, lub do spółdzielni mieszkaniowej, przecież to jest mieszkanie w bloku, gdzie płaci się czynsz i fundusz remontowy. Chyba że ci ludzie nie płacą i mają zaległości to już inna sprawa" - czytamy komentarze. Na ostatni z nich odpowiedziała mieszkanka pokazanego lokum.

Nie znasz mojej sytuacji, więc nie oceniaj mnie, kupiłam to mieszkanie

- odpisała pani Izabela.

"Nasz nowy dom". Historia pani Izabeli porusza

Nie znamy pełnej sytuacji bohaterki programu, a jedynie krótki jej fragment. Wiemy z Instagrama Polsatu, że Izabela Nowak i jej dzieci były ofiarami przemocy fizycznej i psychicznej. Kobieta była zmuszona odejść od męża i zawalczyć o nowe życie. Kupiła mieszkanie na kredyt, niestety zabrakło na remont. Żyła do tej pory z takimi problemami jak wilgoć, nieszczelne okna i brak ciepłej wody.