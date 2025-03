7 marca w telewizji Polsat wyemitowano premierowy odcinek "Must be the music". To już 12. edycja programu, który jeszcze dziewięć lat temu cieszył się ogromną oglądalnością. Czy po tak długiej przerwie muzyczne show znów podbiło serca widzów? Ujawniono wyniki oglądalności pierwszego odcinka.

"Must be the music" powróciło na ekrany, a Miszczak był pewien sukcesu. Te liczby mówią same za siebie

Emocje podczas pierwszego odcinka "Must be the music" sięgały zenitu. Składało się na to kilka czynników. Po pierwsze, całkowicie zmienił się skład jury. Od teraz współtworzą je Natalia Szroeder, Dawid Kwiatkowski, Sebastian Karpiel-Bułecka oraz Miuosh. Po drugie, to wielki powrót kultowego talent show po dziewięciu latach. Z tego powodu zapewne wielu telewidzów zasiadło przed telewizory, aby ocenić, jakie zmiany wprowadzono w formacie. Jak w takim razie przełożyło się to na wyniki oglądalności?

Według Nielsen Audience Measurement program cieszy się dużym zainteresowaniem widzów, a wraz z kolejnymi odcinkami frekwencja może wyglądać coraz lepiej. Nowa edycja "Must be the music" zgromadziła przed telewizorami średnio 1,08 mln, a w efekcie telewizja Polsat zanotowała 9,3 proc. udziału w rynku wśród wszystkich widzów oraz 9,4 proc. w grupie wiekowej 16-59 lat. Wygląda więc na to, że przywrócenie formatu na ekrany okazało się strzałem w dziesiątkę, tak jak zresztą publicznie przekonywał Edward Miszczak jeszcze przed premierą telewizyjną. - Wielu ludzi nas od tego odwodziło, ale jak zobaczyłem kolejki uczestników na castingach, jak zobaczyliśmy jurorów na zdjęciach próbnych, to widzieliśmy, że trafiliśmy w tak zwaną dychę - powiedział dyrektor programowy Polsatu w rozmowie z Plejadą.

"Must be the music". Widzowie ocenili pierwszy odcinek "Must be the music". Oberwało się jurorom

Choć wyniki oglądalności "Must be the music" napawają optymizmem, w trakcie emisji pierwszego odcinka programu komentarze widzów wskazywały na to, że ci mają mieszane uczucia co do powrotu show. Negatywne oceny dotyczyły zwłaszcza składu jury. "Jury słabiutkie, nikt nie ma wykształcenia muzycznego. Krytykę trzeba umieć przekazać konstruktywnie i z klasą, zwłaszcza wobec młodych ludzi". - pisali niezadowoleni. Padły także bezpośrednie odniesienia do minionych edycji. "Szkoda, że nie można zmienić jury na to, co było kiedyś" - czytaliśmy. Czy nastawienie widzów będzie się zmieniać wraz z kolejnymi odcinkami? O tym będziemy mogli się przekonać w każdy piątek, o 19:55.